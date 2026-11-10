i 250 Euro kostet die faltbare Matte aus Rindsleder bei Zara Home – ihre ursprüngliche Bezeichnung als Yogamatte löste Proteste aus. Zara Home Hindus empört Für 250 Euro: Zara verkauft Yoga auf Kuhhaut Eine Yogamatte aus Rindsleder von Zara Home sorgt für Proteste. Nach Kritik einer hinduistischen Organisation wurde das Produkt umbenannt. Von Heute Life 10.11.2026, 14:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Braunes und weißes Leder, sichtbare Nähte und faltbare Paneele: Was wie ein edles Wohnaccessoire aussieht, sorgt bei Zara Home für heftige Kritik. Der Modekonzern verkauft eine Yogamatte aus echtem Rindsleder – und verlangt dafür stolze 250 Euro. Vor allem die ursprüngliche Bezeichnung als Yogamatte bringt eine hinduistische Organisation auf die Palme.

Aus Yogamatte wird Gymnastikmatte

Auslöser des Protests ist Rajan Zed, Präsident der Universal Society of Hinduism mit Sitz im US-Bundesstaat Nevada. Er kritisierte, dass Zara eine Matte aus der Haut einer Kuh ausdrücklich für Yoga anbietet.

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Der Hintergrund ist religiös: Kühe gelten in hinduistischen Traditionen als besonders schützenswerte Tiere. Gleichzeitig hat Yoga seine Wurzeln in der hinduistischen Philosophie und spirituellen Praxis. Für Zed ist es deshalb ein Widerspruch, Yoga auf der Haut eines geschlachteten Rindes zu praktizieren.

In einer Mitteilung fand er deutliche Worte: "Profit darf niemals auf Kosten der religiösen Würde gehen." Seine Forderung an Zara und den Mutterkonzern Inditex: Das umstrittene Produkt soll aus dem Verkauf genommen werden. Zudem verlangte er eine Entschuldigung.

Zara entschuldigt sich – Matte bleibt im Verkauf

Der Protest zeigte zumindest teilweise Wirkung. Zara änderte die Produktbezeichnung: Aus der faltbaren Lederyogamatte wurde eine faltbare Gymnastikmatte aus Leder.

Auch Inditex reagierte auf die Kritik. In einer E-Mail an Zed entschuldigte sich die Kommunikationsabteilung laut der Organisation für das "Missverständnis". Eine solche Reaktion sei keinesfalls beabsichtigt gewesen. Zugleich betonte der Konzern, Menschen, Glaubensrichtungen und Kulturen mit Respekt begegnen zu wollen.

Aktivist fordert mehr Fingerspitzengefühl

Zed begrüßte die Entschuldigung, sieht aber offenbar grundsätzlichen Handlungsbedarf. Er regte an, Führungskräfte internationaler Unternehmen künftig stärker für religiöse und kulturelle Empfindlichkeiten zu sensibilisieren.

Sein Vorschlag: Schulungen zur kulturellen und religiösen Sensibilität, bevor neue Produkte oder Werbekampagnen auf den Markt kommen.