i Die Weihnachtsfeier ist für viele der Höhepunkt zum Jahresende. iStock/AleksandarNakic (Symbolbild) Promille statt Promotion Wer auf der Weihnachtsfeier so feiert, riskiert Ärger Wenn der Chef zum Punsch einlädt, ist die Stimmung meist entspannt. Doch auch auf der Firmenfeier gelten Regeln, die man nicht vergessen sollte. Von Heute Life 10.11.2026, 11:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Musik läuft, die Gläser klirren und plötzlich steht der sonst so strenge Chef mit einem Punsch in der Hand neben dir. Auf der Weihnachtsfeier geht es oft lockerer zu als im Büroalltag. Man lacht, plaudert und gönnt sich vielleicht ein Gläschen mehr. Doch Vorsicht: Nur weil gefeiert wird, gelten die Regeln im Job noch lange nicht als aufgehoben.

Wenn aus einem Glaserl zu viel wird

Ob im Restaurant oder direkt im Firmengebäude: Alkohol gehört für viele zur Weihnachtsfeier dazu. Doch wer über die Stränge schlägt, riskiert mehr als einen unangenehmen Morgen danach. "Das kann ganz einfach arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, wenn man den Bogen zu sehr überspannt", warnt Lukas Hartlauer von der Arbeiterkammer Steiermark gegenüber dem ORF. Auch wenn der Chef das Trinken erlaubt, ist das kein Freibrief. Besonders heikel wird es, wenn unter Alkoholeinfluss Grenzen überschritten werden: Wer Kollegen beleidigt, belästigt oder übergriffig wird, muss je nach Vorfall mit ernsten Konsequenzen rechnen.

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Der Kater zählt nicht als Ausrede

Und dann kommt der Morgen danach. Der Kopf brummt, der Wecker klingelt viel zu früh und das Bett fühlt sich plötzlich besonders gemütlich an. Doch wer am Vorabend ausgelassen gefeiert hat, muss am nächsten Tag trotzdem pünktlich und arbeitsfähig erscheinen. Eine lange Partynacht entschuldigt weder Zuspätkommen noch mangelnde Arbeitsleistung. Wie spät die Feier geendet hat, spielt laut AK keine Rolle. Wer am nächsten Tag Dienst hat, muss seinen Verpflichtungen nachkommen.

Muss ich überhaupt mitfeiern?

Die gute Nachricht für alle Weihnachtsfeier-Muffel: Niemand ist verpflichtet, mit den Kollegen anzustoßen. Die Teilnahme ist grundsätzlich freiwillig. Findet das Fest allerdings während der regulären Arbeitszeit statt, bedeutet eine Absage nicht automatisch Freizeit. Wer nicht mitfeiert, muss stattdessen normal arbeiten.

Auch der Chef muss Regeln beachten

Nicht nur die Belegschaft hat Pflichten. Auch Arbeitgeber müssen bei der Einladung aufpassen. Einzelne Mitarbeiter willkürlich auszuschließen, weil man sie weniger mag, kann rechtlich problematisch werden. Je nach Umständen könnten Vorwürfe der Diskriminierung oder des Mobbings im Raum stehen