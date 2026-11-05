i Der Coca-Cola-Truck macht wieder in ganz Österreich Halt Martin Steiger Stopps in jedem Bundesland Coca-Cola-Truck in Österreich: So tourt Weihnachtsmann Der berühmte rote Coca-Cola-Weihnachtstruck tourt wieder durch Österreich. 24 Stopps sind geplant – Besucher können den Weihnachtsmann treffen. Von Österreich Heute 05.11.2026, 10:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weihnachtszauber im ganzen Land – wer den bekannten roten Weihnachtstruck einmal aus der Nähe sehen möchte, hat heuer gleich mehrfach Gelegenheit dazu. Ab Mitte November ist der beleuchtete Lkw wieder auf Österreich-Tour. Bis kurz vor Weihnachten stehen insgesamt 24 Stopps in allen neun Bundesländern auf dem Programm. Die Route führt von Lustenau in Vorarlberg bis nach Mörbisch am See im Burgenland.

An den einzelnen Standorten wird rund um den Truck ein Weihnachtsdorf mit verschiedenen Aktivitäten aufgebaut.

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Das erwartet Besucher vor Ort

Zum Programm gehören ein Weihnachtsmannzelt, eine virtuelle Schlittenfahrt mit VR-Brille sowie eine Station, an der Besucher Getränkedosen personalisieren können. Auch Fotostationen und eine Hütte mit Weihnachtsartikeln sind vorgesehen.

"Weihnachten wird von all jenen besonders gemacht, die für andere da sind und mit großen oder kleinen Gesten Freude schenken. Gerade dabei entsteht aber oft auch der Druck, dass alles perfekt sein muss. Wir möchten in diesem Jahr dazu einladen, diesen Anspruch für einen Moment loszulassen und die gemeinsame Zeit bewusst zu genießen“, sagt Valeria Chavarri Rodriguez, Senior Brand Managerin bei Coca-Cola Österreich. Das Motto: "Greif zum Coca-Cola – spüre den Zauber"

Rund um den Truck wird das Coca-Cola Weihnachtsdorf aufgebaut. Martin Steiger

Die Ankunft des Trucks läuft allerdings nicht überall gleich ab. Während der beleuchtete Lkw an manchen Standorten erst während der Veranstaltung einfährt, steht er andernorts bereits vor Beginn auf dem Gelände. Grund dafür sind die jeweiligen Platz- und Sicherheitsverhältnisse.

Alle Stopps des Coca-Cola-Weihnachtstrucks. "Heute"-KI-Bildmontage

Special-Guest tritt auf

Bei drei Stopps gibt es zusätzlich Live-Musik. Sänger Lucas Fendrich ist an folgenden Terminen angekündigt:

▶ 11. Dezember: Schladming (Steiermark)

▶ 15. Dezember: Wiener Prater (Wien)

▶ 17. Dezember: Mörbisch am See (Burgenland)

An diesen drei Standorten sind außerdem Auftritte eines Gospel-Chors, Stelzengeher und ein Schneesterne-Ballett geplant.

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Einnahmen gehen an Familien in Not

Der Erlös aus dem Verkauf der Weihnachtsartikel soll heuer an die Caritas-Initiative "Ein Funken Wärme" gehen. Mit dem Geld werden Familien in Not unterstützt.

Für den Transport von Teilen des Weihnachtsdorfs kommt unter anderem ein vollelektrischer Lkw von Volvo zum Einsatz. Dieser soll bei ausgewählten Stopps auch vor Ort zu sehen sein. Weitere Fahrzeuge stellt BYD zur Verfügung. Die Tour umfasst insgesamt 24 Stationen in Österreich.