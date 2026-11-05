i Neuartige Radartechnologie sieht sogar, ob du am Steuer das Handy benutzt (Archivfoto aus Deutschland). Screenshot Youtube/SWR Über 112.000 Lenker erwischt Handy am Steuer: Jetzt sollen neue Blitzer kommen Handy am Steuer wird zur immer größeren Gefahr. Der VCÖ fordert jetzt spezielle Kameras, die Autofahrer beim Telefonieren erwischen sollen. Von Österreich Heute 05.11.2026, 09:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lebensgefahr! Die Mobilitätsorganisation VCÖ schlägt Alarm und fordert den Einsatz von sogenannten Handyblitzern in Österreich. Diese speziellen Kameras sollen automatisch erkennen, wenn Autofahrer während der Fahrt ihr Smartphone benutzen.

Der Hintergrund ist alarmierend: Ablenkung und Unachtsamkeit waren im Vorjahr die häufigste Unfallursache in Österreich. Insgesamt 12.882 Unfälle mit Verletzten gingen darauf zurück, bei 114 Unfällen gab es sogar Todesopfer.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Zwei Sekunden Blindflug bei Tempo 50

Wie gefährlich der Blick aufs Smartphone ist, zeigen Untersuchungen: Wer während der Fahrt eine Nachricht liest, ist rund zwei Sekunden praktisch im Blindflug unterwegs. Bei Tempo 50 legt ein Auto in dieser Zeit fast 30 Meter zurück. Läuft plötzlich ein Kind auf die Straße, kann das fatale Folgen haben.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Auch Telefonieren ist riskant. Wer mit dem Handy am Ohr fährt, reagiert laut VCÖ ähnlich schlecht wie ein Alkolenker mit 0,8 Promille.

Über 112.000 Lenker mit Handy erwischt

Im Vorjahr wurden österreichweit 112.317 Autofahrer mit dem Handy am Steuer erwischt. Die meisten Fälle gab es in Niederösterreich (23.416), gefolgt von Oberösterreich (21.182) und der Steiermark (16.269).

Die tatsächliche Zahl dürfte deutlich höher liegen. "Das ist nur ein Bruchteil der tatsächlichen Vergehen. Umso wichtiger ist es, der Exekutive die Kontrollen zu erleichtern und die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, dass sogenannte Handyblitzer auch in Österreich eingesetzt werden können", betont VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk.

Die Bilder des Tages i ?

So funktionieren die neuen Handyblitzer

In Deutschland werden solche Kameras bereits seit April 2025 in Rheinland-Pfalz eingesetzt. Sie erkennen automatisch, ob ein Lenker sein Smartphone verwendet. Anschließend überprüfen Polizisten die Aufnahmen, bevor ein Verstoß festgestellt wird.

Auch in Österreich könnten die Handyblitzer künftig zum Einsatz kommen. Dafür müsste laut VCÖ lediglich die Straßenverkehrsordnung geändert werden. Deutschland plant bereits, den Einsatz der Kameras bundesweit zu ermöglichen.