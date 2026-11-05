i Lotto: Dreifachjackpot, am Sonntag geht es um 3 Millionen Euro Denise Auer (Archiv, Symbolbild) 900.000 Euro beim Joker Lotto-Dreifachjackpot! Jetzt geht es um 3 Millionen € Bei Lotto "6 aus 45" wartet am Sonntag ein Dreifachjackpot mit 3 Millionen Euro. Ein Niederösterreicher räumte hingegen bereits über 101.000 Euro ab. Von André Wilding 05.11.2026, 09:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auch bei der Lotto Ziehung am Mittwoch gab es keinen Sechser. Niemand hatte die "sechs Richtigen" 7, 13, 15, 29, 43 und 44 auf einem abgegebenen Tippschein angekreuzt. Am Sonntag wartet bei Lotto "6 aus 45" nun ein Dreifachjackpot auf die Spielteilnehmer, im Topf für den oder die Sechser liegen dann 3 Millionen Euro.

Einen Solo-Gewinn gab es hingegen beim Fünfer mit Zusatzzahl. Ein bzw. eine Spielteilnehmer:in aus Niederösterreich hatte mit dem siebenten von zehn Quicktipps fünf der "sechs Richtigen" sowie die Zusatzzahl 22 auf dem Tippschein. Lediglich die Zahl 29 fehlte auf den Sechser. Für den Fünfer mit Zusatzzahl gibt es einen Gewinn von etwas mehr als 101.000 Euro.

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LottoPlus

Bei LottoPlus gab es bei keiner der beiden Ziehungen einen Sechser. Wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wurde die Gewinnsumme aus dem Sechser-Rang jeweils auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Die 49 Fünfer der ersten Ziehung erhalten somit jeweils 3.367,20 Euro. Bei der zweiten Ziehung gab es 41 Fünfer, die jeweils 4.024,20 Euro gewinnen.

Für die beiden LottoPlus Sechser der nächsten Ziehung am Sonntag warten jeweils 130.000 Euro.

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Joker

Auch beim Joker gab es am Mittwoch keinen Gewinn im ersten Rang. Damit kommt am Sonntag ein Vierfachjackpot zur Ausspielung. Mit dem "Ja" zur richtigen Joker-Kombination warten dann 900.000 Euro auf die Spielteilnehmer:innen.