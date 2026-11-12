i Der erste Frost lässt nicht mehr lange auf sich warten. iStock/Denice Breaux Eiskalt erwischt Vor dem Frost: Diese 3 Fehler ruinieren deinen Garten Kalte Nächte, fallendes Laub und der erste Frost: Der Winter kommt. Wer seinen Garten jetzt schützen will, sollte drei Dinge unbedingt vermeiden. Von Heute Life 12.11.2026, 14:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die letzten Blätter fallen von den Bäumen, morgens glitzert bereits der erste Frost auf den Wiesen. Während wir uns in warme Jacken kuscheln, wird es für viele Pflanzen im Garten und auf dem Balkon langsam ungemütlich. Doch gerade jetzt passieren typische Fehler, die im Frühling für böse Überraschungen sorgen können. Wer rechtzeitig handelt, erspart sich viel Ärger.

Denn nicht nur eisige Temperaturen setzen dem Garten zu. Oft sind es kleine, gut gemeinte Handgriffe, die Pflanzen mehr schaden als helfen. Besonders bei diesen drei Dingen lohnt es sich, vor dem Winter genauer hinzuschauen.

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So bringst du Eichhörnchen über den Winter i ?

1 Topfpflanzen zu lange draußen lassen Tagsüber scheint noch die Sonne , nachts fallen die Temperaturen plötzlich unter null. Genau das kann empfindlichen Kübelpflanzen zum Verhängnis werden. Denn anders als Pflanzen im Gartenbeet sind ihre Wurzeln im Topf deutlich schlechter vor Frost geschützt. Besonders mediterrane Pflanzen wie Oleander, Zitrusbäumchen oder Bougainvillea sollten rechtzeitig in ein geeignetes Winterquartier übersiedeln. Je nach Art ist ein heller, kühler und frostfreier Platz ideal. Winterharte Kübelpflanzen dürfen dagegen meist draußen bleiben.

2 Laub falsch entsorgen Kaum liegen die ersten Blätter am Boden, wird fleißig zum Rechen gegriffen. Doch wer das gesamte Herbstlaub sofort beseitigt, macht sich unnötig Arbeit – und nimmt vielen Tieren ein wichtiges Winterquartier. Unter Sträuchern, auf Beeten oder in einer ruhigen Gartenecke bietet Laub Igeln, Insekten und anderen Kleintieren Schutz. Gleichzeitig zersetzt es sich langsam und versorgt den Boden mit wertvollen Nährstoffen . Auf dem Rasen sollte eine dicke Laubschicht allerdings nicht liegen bleiben. Sie nimmt den Gräsern Licht und Luft und kann Fäulnis begünstigen. Auch Wege und Abflüsse sollten frei bleiben.

3 Jetzt noch kräftig düngen Viele Hobbygärtner wollen ihren Pflanzen vor dem Winter noch etwas Gutes tun und greifen ein letztes Mal zum Dünger – doch das kann nach hinten losgehen. Vor allem stickstoffreicher Dünger regt das Wachstum an. Die Folge: Pflanzen bilden neue, weiche Triebe, die vor dem Frost möglicherweise nicht mehr ausreichend ausreifen. Dadurch werden sie besonders anfällig für Kälteschäden. Für die meisten Gartenpflanzen ist die Zeit der kräftigen Düngergaben deshalb längst vorbei. Bei speziellen Herbstdüngern, etwa für den Rasen, kommt es auf die Zusammensetzung und den richtigen Zeitpunkt an.

Die gute Nachricht: Wer empfindliche Pflanzen rechtzeitig schützt, Laub sinnvoll nutzt und beim Düngen zurückhaltend bleibt, hat schon viel richtig gemacht. So kommen Garten und Balkon besser durch die kalte Jahreszeit – und können im Frühling wieder aufblühen.