i Mit Teppichen, abgedichteten Fenstern und geschlossenen Vorhängen lässt sich die Wärme in der Wohnung länger halten. iStock/Evgen_Prozhyrko So wird und bleibt es warm Wohnung wärmen ohne Heizung: 7 Tricks gegen die Kälte Draußen sinken die Temperaturen, drinnen wird es ungemütlich? Mit diesen sieben einfachen Tricks bleibt die Wohnung auch ohne Heizung länger warm. Von Heute Life 11.11.2026, 14:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Draußen sinken die Temperaturen, drinnen wird es ungemütlich – und die Heizkosten machen vielen zusätzlich zu schaffen. Da kommen manche auf ungewöhnliche Ideen: Kerzen aufstellen oder den Backofen offen lassen, um die Wohnung zu wärmen. Doch Vorsicht: Beides ist keine zielführende Heizstrategie und kann sogar gefährlich werden.

Es gibt deutlich bessere Möglichkeiten, die eigenen vier Wände auch ohne aufgedrehte Heizung länger warm zu halten. Wir verraten sieben einfache Tricks von österreichischen Energie- und Konsumentenschutzeinrichtungen, mit denen du der Kälte den Kampf ansagst – ohne unnötig Geld auszugeben.

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7 Tipps: So bleibt die Wohnung auch ohne Heizung warm

1 Zugluft stoppen: Fenster und Türen abdichten Ein kleiner Spalt kann im Winter einen großen Unterschied machen. Durch undichte Fenster und Türen entweicht wertvolle Wärme, gleichzeitig strömt kalte Luft herein. Dichtungsbänder aus dem Baumarkt können Abhilfe schaffen. Auch Türdichtungen oder eine Zugluftrolle vor der Eingangstür helfen. Der Vorteil: Einmal angebracht, wirkt die Maßnahme während der gesamten Heizsaison.

2 Türen zu – Wärme in der Wohnzone halten Warum die ganze Wohnung wärmen, wenn man sich ohnehin hauptsächlich in zwei Räumen aufhält? Türen zu wenig genutzten oder kühleren Zimmern sollten geschlossen bleiben. So verteilt sich die Wärme nicht unnötig in der gesamten Wohnung. Sobald es draußen dämmert, empfiehlt es sich außerdem, Rollläden herunterzulassen und Vorhänge zuzuziehen. Sie bilden eine zusätzliche Barriere gegen die Kälte am Fenster.

3 Kalte Füße? Ein Teppich hilft sofort Nicht nur die Raumtemperatur entscheidet darüber, ob wir uns wohlfühlen. Auch der Boden spielt eine wichtige Rolle. Fliesen, Stein oder schlecht gedämmte Böden fühlen sich besonders kalt an und entziehen den Füßen Wärme. Ein Teppich oder ein Läufer schafft hier Abhilfe. Vor allem dort, wo man länger sitzt oder barfuß unterwegs ist, kann das den Wohnkomfort deutlich verbessern – ganz ohne Stromverbrauch.

4 Richtig lüften statt die Wohnung auskühlen Ein dauerhaft gekipptes Fenster ist im Winter ein echter Wärmekiller. Besser ist kurzes, kräftiges Stoßlüften : Mehrmals täglich die Fenster für einige Minuten weit öffnen, idealerweise gleichzeitig auf gegenüberliegenden Seiten. Im Winter reichen oft fünf Minuten. Danach die Fenster wieder schließen. So wird verbrauchte, feuchte Luft ausgetauscht, ohne dass Wände und Möbel unnötig auskühlen. Wer eine Heizung hat, sollte sie während des Lüftens herunterdrehen.

5 Luftfeuchtigkeit im Blick behalten Zu trockene Raumluft kann das Wärmeempfinden beeinträchtigen. Ein angenehmes Raumklima liegt häufig bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von etwa 40 bis 60 Prozent. Ein Hygrometer hilft, die Werte zu kontrollieren. Zimmerpflanzen geben zwar Feuchtigkeit an die Umgebung ab, sollten aber nicht als Ersatz für eine gezielte Regulierung betrachtet werden. Achtung: Zu viel Feuchtigkeit begünstigt Schimmel – gerade in schlecht beheizten Wohnungen. Ein Luftbefeuchter sollte deshalb nur bei tatsächlichem Bedarf zum Einsatz kommen.

6 Sonnenstrahlen als Gratis-Heizung nutzen Auch im Winter steckt in der Sonne kostenlose Wärme. Tagsüber sollten Vorhänge und Rollläden geöffnet werden, sobald Sonnenlicht direkt ins Zimmer fällt. So kann sich der Raum auf natürliche Weise erwärmen. Sobald die Sonne untergeht, heißt es allerdings: alles wieder dichtmachen! Geschlossene Rollläden und dicke Vorhänge helfen, die tagsüber gewonnene Wärme möglichst lange in der Wohnung zu halten.

7 Wärmer anziehen und auf die Wärmflasche setzen Klingt banal, wirkt aber: Wer friert, muss nicht automatisch die Raumtemperatur erhöhen. Warme Hausschuhe, dicke Socken und mehrere Kleidungsschichten helfen, die Körperwärme zu halten. Besonders effektiv ist eine Wärmflasche unter der Decke oder auf dem Schoß. Auch eine warme Decke auf dem Sofa kann den Wohlfühlfaktor deutlich steigern. Wer gemeinsam mit anderen im Raum sitzt, profitiert zusätzlich von der Körperwärme.

Damit der Heizkörper richtig Wärme liefert

Wer seine Heizung aufdreht, sollte zudem darauf achten, dass die Wärme auch ungehindert im Raum ankommt. Heizkörper sollten regelmäßig entlüftet werden, denn Luft im System kann die Wärmeleistung beeinträchtigen. Ein typisches Anzeichen: Der Heizkörper wird nur teilweise warm oder gluckert.

Außerdem sollten Möbel, Sofas und lange Vorhänge nicht direkt vor dem Heizkörper stehen, damit sich die warme Luft frei im Raum verteilen kann. Auch Staub und Schmutz können die Wärmeabgabe beeinträchtigen. Wer diese einfachen Tipps beherzigt, holt mehr aus seiner Heizung heraus und vermeidet unnötigen Energieverbrauch.