i Der Rote Stiefel ist heuer erstmals aus Glas erhältlich. Heute Altes AKH bis Stephansplatz Das ändert sich heuer beim beliebten Punschhäferl Der beliebte Rote Stiefel für den Punsch bekommt ein neues Design, während die Preise für Gesprächsstoff sorgen. Von Heute Life 16.11.2026, 11:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf Wiens Weihnachtsmärkten gibt es heuer eine Neuerung, die Punsch-Fans nicht übersehen werden: Der traditionelle Rote Stiefel ist heuer erstmals aus Glas. "Ausgewählte Hütten bieten die Tasse in der Geschenkbox zum Kauf an - oder ihr behaltet euch die Pfandtasse nach dem Punschgenuss einfach", verkünden die Veranstalter, Magmag Events, auf Instagram.

Dort findest du ihn

Zu finden ist er unter anderem auf dem Weihnachtsmarkt am Stephansplatz und in den Weihnachtsdörfern im Alten AKH und am Maria-Theresien-Platz, allerdings nur an ausgewählten Ständen. Wer jedoch nicht lange suchen will, findet ihn beim neuen Wiener Weihnachtszauber am Schwarzenbergplatz an so ziemlich jedem Punschstand.

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Ganz gratis ist das neue Sammlerstück allerdings nicht. Pro Getränk werden fünf Euro Pfand fällig. Wer sich von seinem roten Glas-Stiefel nicht mehr trennen möchte, kann ihn nach dem Punschgenuss einfach behalten und auf die Rückgabe verzichten.

An ausgewählten Hütten gibt es das Glashäferl außerdem direkt zu kaufen – samt Geschenkbox.

Preise sorgen für Staunen

Jedoch ist nicht nur das neue Häferl heuer Gesprächsthema. Am Schwarzenbergplatz starten die Preise für Glühwein oder Orangenpunsch bei stolzen 6,20 Euro. "Im Westen sind wir saftige Preise gewohnt, aber damit habe ich nicht gerechnet", so ein Besucher aus Vorarlberg beim "Heute"-Lokalaugenschein.

Die angesagtesten Weihnachtsmärkte der Welt im Jahr 2026 i ?

Dort ist rund um den imposanten Hochstrahlbrunnen eine neue Adventwelt mit insgesamt 48 Marktständen entstanden. Neben Punsch und Glühwein warten Kunsthandwerk, Geschenkideen und zahlreiche kulinarische Schmankerl auf die Besucher.

Besonderer Blickfang ist eine spektakuläre Licht- und Soundshow: Alle 30 Minuten soll der Hochstrahlbrunnen in einen leuchtenden Ballsaal verwandelt werden. Auch Live-Musik und ein Bühnenprogramm sind bis 26. Dezember geplant.