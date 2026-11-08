i Geschmacklich trifft die Kombination aus süßlich-buttrigem Gebäck und herzhaft-würzigem Dönerfleisch auf ziemliches Getöse – sehr mächtig, aber für Fast-Food-Fans definitiv ein Hingucker. KI Rezept für "Cröner" Döner-Croissant – den TikTok-Hit einfach selber machen Der Hype startete ursprünglich als Social-Media-Scherz und TikTok-Trend. So einfach bereitest du dir ein Döner-Croissant, kurz "Cröner", selbst zu. Von Jochen Dobnik 08.11.2026, 08:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was zunächst nur als Aprilscherz gedacht war, entwickelte sich im Frühjahr 2026 überraschend zum Internet-Hit. Lidl kündigte ein Croissant mit Dönerfüllung an – und traf damit offenbar genau den Geschmack der Netzgemeinde. Die Reaktionen fielen so begeistert aus, dass aus dem Spaß kurzerhand Realität wurde.

Nur zehn Tage später verteilte der Discounter gemeinsam mit einem Berliner Imbiss 1.000 Döner-Croissants kostenlos. Der Vorrat war rasch aufgebraucht, auf TikTok verbreitete sich die ungewöhnliche Kombination in kürzester Zeit.

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Das Prinzip ist ebenso einfach wie verlockend: Ein knuspriges Croissant wird mit würzigem Fleisch, frischem Gemüse sowie Joghurt- und Chili-Soße gefüllt. So trifft süßlich-buttriges Gebäck auf den herzhaft-würzigen Geschmack des Imbiss-Klassikers.

Ob als ausgefallenes Frühstück, schneller Snack oder unkompliziertes Abendessen: Das Döner-Croissant ist zu Hause in etwa 20 Minuten zubereitet und lässt sich nach Belieben anpassen. Neben Gurke, Tomaten, Salat und Zwiebeln passen etwa auch Rotkraut, Mais oder Feta in die Füllung.

Döner-Croissant ("Cröner")

Zutaten (2 Portionen) 250 g Rinderhüftsteak

1 Prise Dönergewürz

Salz

2 TL Tomatenmark

3 EL Öl

70 g Salatgurke

1 Tomate je nach Größe

1/2 rote Zwiebel

60 g Eisbergsalat

1 Handvoll frische Petersilie

1/2 Knoblauchzehe

1/2 Limette (Saft davon)

2 Croissants

140 g Naturjoghurt

1 Prise Zucker

1-2 EL Chili-Soße

Zubereitung

Das Rinderhüftsteak trocken tupfen und in dünne Streifen schneiden. Dönergewürz, Salz, Tomatenmark und 2 EL Öl in einer Schüssel verrühren. Das Fleisch dazugeben und sorgfältig mit der Marinade vermengen.

Gurke und Tomaten waschen und klein würfeln. Die Zwiebel schälen, halbieren und in feine Streifen schneiden. Den Eisbergsalat grob zerkleinern, gründlich waschen und abtropfen lassen.

Petersilie waschen, trocken schütteln und fein hacken. Den geschälten Knoblauch ebenfalls klein schneiden. Anschließend die halbe Limette auspressen.

Den Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Die Croissants darin rund 5 Minuten aufbacken, bis sie außen knusprig sind.

Für die Soße Joghurt, Petersilie und Knoblauch verrühren. Mit Limettensaft, Salz und einer kleinen Prise Zucker abschmecken.

Einen Esslöffel Öl in einer Pfanne stark erhitzen. Das marinierte Fleisch samt Marinade hineingeben und 2 bis 3 Minuten kräftig anbraten. Danach kurz ruhen lassen.

Die warmen Croissants vorsichtig aufschneiden. Beide Innenseiten mit Joghurt- und Chili-Soße bestreichen. Anschließend mit Eisbergsalat, Tomaten, Gurke, Zwiebeln und dem gebratenen Fleisch füllen.

Die fertigen "Cröner" nach Belieben mit zusätzlicher Soße beträufeln und sofort warm servieren.