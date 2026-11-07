i Kürbisfalafel mit geschmortem Hokkaido, Ziegenfrischkäsebällchen und Kernöl WIBERG/NovaTaste Herbstlich-mediterrane Küche Kürbisfalafeln mit Ziegenkäse und Kernöl Mediterrane Küche mit steirischem Pfiff: Die Kürbisfalafeln mit geschmortem Hokkaido, Ziegenfrischkäsebällchen und Kernöl sind ein Party-Hit. Von Jochen Dobnik 07.11.2026, 10:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn der Herbst die Kürbiszeit einläutet, darf es in der Küche wieder kräftig, wärmend und farbenfroh werden. Dieses Rezept bringt dabei einen Hauch mediterranen Flair auf den Teller:

Knusprige Kürbisfalafel treffen auf zart geschmorten Hokkaido-Kürbis, cremige Ziegenfrischkäsebällchen und aromatisches (steirisches) Kernöl. Eine besondere Kombination aus süßlichen, würzigen und leicht herben Noten – perfekt für gemütliche Herbsttage und als Party-Food.

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Kürbisfalafel mit geschmortem Hokkaido, Ziegenfrischkäsebällchen und Kernöl

Zutaten (für 4 Personen) 750 g Hokkaido Kürbisfleisch, in Spalten geschnitten

1 TL Ursalz pur fein

1 TL Orangen-Pfeffer

150 g Kichererbsen

1 TL Backpulver aus Weinstein

1/2 Zwiebel, in kleine Würfel geschnitten

1 Knoblauchzehe

2 EL fein gehackte Petersilie

1 TL Currypulver

1 TL Ursalz pur fein

1/2 Zitrone, Saft

Öl zum Frittieren

12 Ziegenfrischkäse-Bällchen

25 g Kürbiskerne, geröstet

50 ml Natives Oliven-Öl z.B. WIBERG Natives Oliven-Öl Extra Andalusien

Zubereitung

Kichererbsen in reichlich Wasser zusammen mit Backpulver für 12 Stunden einweichen.

Am nächsten Tag das Wasser abgießen.

Den Kürbis mit Oliven-Öl und Ursalz marinieren und im Ofen bei 160 °C ca. 25 Minuten weich schmoren.

Die Kichererbsen mit 50 g Kürbispalten, Zwiebel, Knoblauch und Petersilie pürieren.

Mit Curry, Ursalz und Zitronensaft abschmecken. Gegebenenfalls mit etwas Mehl binden.

Zu Kugeln formen und in heißem Öl frittieren.

Zusammen mit den restlichen Kürbisspalten, Ziegenfrischkäsebällchen sowie gerösteten Kürbiskernen finalisieren. Dazu passt auch ein fruchtiges Chutney, wie z.B. das WIBERG Chutney Kürbis-Apfel.