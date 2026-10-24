i Fårikål: Am letzten Donnerstag im September wird ihm sogar ein eigener Festtag gewidmet. KI Nur vier Zutaten Fårikål – so klappt das norwegische Nationalgericht Fårikål wärmt an kalten Herbsttagen und braucht nur wenige Zutaten. So gelingt der norwegische Lammeintopf ganz einfach zu Hause. Von Jochen Dobnik 24.10.2026, 09:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn die Tage kühler werden, beginnt in Norwegen die Zeit für Fårikål. Der deftige Eintopf aus Lamm oder Hammel, Kraut, Salz und ganzen Pfefferkörnern gilt als norwegisches Nationalgericht.

Während der Herbstmonate veranstalten Menschen im ganzen Land Lammeintopf-Partys.

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Dabei wurde das ursprüngliche norwegische Lammeintopfrezept wahrscheinlich von einem dänischen Entengericht inspiriert, das bereits im 19. Jahrhundert in Norwegen eingeführt wurde.

Fårikål – Norwegischer Lammeintopf

Zutaten (für 4 Portionen) 2 kg Lamm- und Hammelfleisch (Schulter, Hals, Rippen und Koteletts)

1,5 kg Weißkohl / Weißkraut

2 EL ganzer schwarzer Pfeffer / Pfefferkörner

2 TL Salz

4 dl Wasser

Zubereitung

Das Lammfleisch in Stücke schneiden. Den Kohl waschen, putzen und ebenfalls in Spalten schneiden.

Lammfleisch und Kohl in Schichten in eine große Auflaufform (oder einen Topf) geben und dazwischen die Pfefferkörner streuen. (Wenn du magst, kannst du die Pfefferkörner auch in einem Baumwollsäckchen mitkochen, sie entfaltet jedoch ihr Aroma lose am besten.)

Mit Wasser auffüllen, aufkochen lassen und bei schwacher Hitze ca. drei Stunden zugedeckt kochen, bis das Fleisch vollkommen zart ist. Am Schluss mit Salz abschmecken.

Je nach Region wird die Sauce mit etwas Mehl (2 EL) gebunden oder der Eintopf um Zwiebeln, Karotten, Knoblauch und Lorbeer ergänzt. Manche ersetzen einen Teil des Wassers durch dunkles Bier.

Serviert wird Fårikål meist mit Salzkartoffeln und dem dünnen norwegischen Knäckebrot "Flatbrød". Dazu passen Bier, Weißwein oder ein säuerlicher Apfelsaft. Dann kommt der große Topf direkt auf den Tisch – und einem gemütlichen Herbstessen steht nichts mehr im Weg.