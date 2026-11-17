i Kurz ging das Licht in dem Einkaufzentrum aus. Leserreporter Technisches Gebrechen Licht aus beim Essen! Stromausfall in Einkaufszentrum Am Dienstag gingen in einem Wiener Einkaufszentrum kurz die Lichter aus. Grund dafür war ein technisches Gebrechen. Von Community Heute 17.11.2026, 13:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kurze Unterbrechung in einem Einkaufszentrum in der Donaustadt! Wegen eines technischen Gebrechens fiel in mehreren Restaurants vorübergehend der Strom aus. Das Problem konnte rasch behoben werden.

Wie das Einkaufszentrum gegenüber "Heute" erklärte, dürfte ein technisches Problem für die Unterbrechung verantwortlich gewesen sein. Die Techniker kümmerten sich umgehend um die Behebung der Störung.

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Glücklicherweise dauerte der Stromausfall nur kurz. Das Problem konnte rasch gelöst werden, sodass die betroffenen Restaurants ihren gewohnten Betrieb wieder aufnehmen konnten.