Kurze Unterbrechung in einem Einkaufszentrum in der Donaustadt! Wegen eines technischen Gebrechens fiel in mehreren Restaurants vorübergehend der Strom aus. Das Problem konnte rasch behoben werden.
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Wie das Einkaufszentrum gegenüber "Heute" erklärte, dürfte ein technisches Problem für die Unterbrechung verantwortlich gewesen sein. Die Techniker kümmerten sich umgehend um die Behebung der Störung.
Glücklicherweise dauerte der Stromausfall nur kurz. Das Problem konnte rasch gelöst werden, sodass die betroffenen Restaurants ihren gewohnten Betrieb wieder aufnehmen konnten.