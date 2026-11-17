Heftiger Unfall am Dienstagmorgen in Salzburg! Gegen 7.05 Uhr krachte ein Pkw in der Saint-Julien-Straße auf Höhe der Hausnummer 9 unweit der Lehener Brücke in den Eingangsbereich eines Geschäftslokals. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Eingangstür schwer beschädigt.
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Als die Berufsfeuerwehr Salzburg am Unfallort eintraf, war die betroffene Person bereits aus dem Fahrzeug befreit worden. Ob bei dem Unfall jemand verletzt wurde, war zunächst unklar. Der Crash sorgte auch im Frühverkehr für Probleme. Innerhalb kurzer Zeit bildete sich ein erheblicher Stau.
Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Das Unfallkommando der Polizei Salzburg ermittelt zum genauen Hergang.