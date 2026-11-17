i Am Dienstag sorgte ein Unfall in Salzburg für Aufsehen. FMT-Pictures - MW Schreckmoment in Salzburg Auto kracht in Geschäft – Stau-Chaos im Frühverkehr Ein Pkw krachte direkt in den Eingang eines Geschäftslokals. Die Feuerwehr rückte aus, im Frühverkehr bildete sich ein erheblicher Stau. Von Community Heute 17.11.2026, 09:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heftiger Unfall am Dienstagmorgen in Salzburg! Gegen 7.05 Uhr krachte ein Pkw in der Saint-Julien-Straße auf Höhe der Hausnummer 9 unweit der Lehener Brücke in den Eingangsbereich eines Geschäftslokals. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Eingangstür schwer beschädigt.

i ?

Feuerwehr rückt nach Crash aus

Als die Berufsfeuerwehr Salzburg am Unfallort eintraf, war die betroffene Person bereits aus dem Fahrzeug befreit worden. Ob bei dem Unfall jemand verletzt wurde, war zunächst unklar. Der Crash sorgte auch im Frühverkehr für Probleme. Innerhalb kurzer Zeit bildete sich ein erheblicher Stau.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Das Unfallkommando der Polizei Salzburg ermittelt zum genauen Hergang.