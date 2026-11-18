Eine auffällige Fahrweise wurde einem 18-Jährigen am Montag in der Wiener Donaustadt zum Verhängnis! Der junge Mann war mit einem Moped auf der Wagramer Straße unterwegs, als Polizisten der Landesverkehrsabteilung knapp vor 23.00 Uhr auf ihn aufmerksam wurden. Die Beamten hielten ihn an und führten eine Kontrolle durch.
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Dabei stellte sich heraus, dass der 18-jährige Nordmazedonier weder einen Ausweis noch eine gültige Lenkberechtigung vorweisen konnte. Auch zur Herkunft des Mopeds machte er keine schlüssigen Angaben. Eine Überprüfung brachte schließlich Licht ins Dunkel: Das Fahrzeug war bereits Anfang Oktober 2026 von seinem Zulassungsbesitzer als gestohlen gemeldet worden.
Doch damit nicht genug! Während der Kontrolle bemerkten die Polizisten einen ungewöhnlichen Geruch, der aus dem Stauraum unter dem Fahrersitz drang.
Als die Beamten das Fach öffneten, entdeckten sie Cannabisharz und stellten dieses sicher. Der 18-Jährige wurde daraufhin zur sofortigen Vernehmung auf eine nahegelegene Polizeiinspektion gebracht. Dort konnte schließlich auch seine Identität geklärt werden. Der junge Mann wurde wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls, nach dem Suchtmittelgesetz sowie wegen mehrerer Verkehrsübertretungen angezeigt.