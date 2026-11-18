Schreckmoment für zwei Jugendliche in der Brigittenau! Ein 16-Jähriger war in der Nacht auf Mittwoch gemeinsam mit einem Freund in der Aignerstraße unterwegs, als plötzlich ein fremder Mann aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses schrie. Dabei soll der Unbekannte auch eine vermeintliche Waffe in die Höhe gehalten haben. Der Jugendliche verständigte daraufhin sofort die Polizei.
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Mehrere Polizeikräfte, darunter auch Beamte der Sondereinheit WEGA, rückten zu dem Wohnhaus aus. Die Einsatzkräfte konnten die betreffende Wohnung ausfindig machen. Ein 34-jähriger Mann öffnete ihnen schließlich die Tür.
Doch dann konnte Entwarnung gegeben werden: In der Küche entdeckten die Polizisten eine Wasserpistole. Die vermeintliche Waffe stellte sich somit als harmlos heraus. Es lag somit weder eine gefährliche Drohung noch ein anderer strafrechtlicher Tatbestand vor