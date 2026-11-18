i Ein schreiender Mann rief die Wiener Polizei an den Tag. Leserreporter Kurioser Einsatz in Wien Mann schreit laut aus Fenster – Teenie ruft Polizei Ein Teenie alarmierte die Polizei, nachdem ein Mann aus einem Fenster geschrien und eine vermeintliche Waffe hochgehalten hatte. Die WEGA rückte aus. Von Community Heute 18.11.2026, 14:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreckmoment für zwei Jugendliche in der Brigittenau! Ein 16-Jähriger war in der Nacht auf Mittwoch gemeinsam mit einem Freund in der Aignerstraße unterwegs, als plötzlich ein fremder Mann aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses schrie. Dabei soll der Unbekannte auch eine vermeintliche Waffe in die Höhe gehalten haben. Der Jugendliche verständigte daraufhin sofort die Polizei.

Mehrere Polizeikräfte, darunter auch Beamte der Sondereinheit WEGA, rückten zu dem Wohnhaus aus. Die Einsatzkräfte konnten die betreffende Wohnung ausfindig machen. Ein 34-jähriger Mann öffnete ihnen schließlich die Tür.

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Doch dann konnte Entwarnung gegeben werden: In der Küche entdeckten die Polizisten eine Wasserpistole. Die vermeintliche Waffe stellte sich somit als harmlos heraus. Es lag somit weder eine gefährliche Drohung noch ein anderer strafrechtlicher Tatbestand vor