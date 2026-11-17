i Am Dienstag erregte ein Unfall Aufsehen in Favoriten. Leserreporter Unfall in Wien-Favoriten Spektakulärer Crash – Mercedes donnert durch Holzzaun Am Dienstagvormittag sorgte ein Unfall in Favoriten für Aufsehen. Ein Auto war dabei durch den Zaun einer Parkanlage gekracht. Von Justine Gull 17.11.2026, 17:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufregung in Wien-Favoriten! Am Dienstag gegen 10 Uhr kam es in der Hasengasse zu einem ungewöhnlichen Unfall. Eine Autofahrerin kam aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab und krachte mit ihrer Mercedes E-Klasse durch den Holzzaun des Waldmüllerparks. Das Fahrzeug kam schließlich im Gebüsch zum Stillstand.

Eine "Heute"-Leserin war gerade mit ihrem Hund unterwegs, als sie plötzlich ein lautes Krachen hörte. "Ich drehte mich daraufhin um und sah das Auto im Gebüsch stehen", erklärt die Wienerin.

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Die Berufsfeuerwehr Wien bestätigte auf "Heute"-Anfrage den Einsatz. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Sowohl das Auto als auch der Holzzaun wurden jedoch beschädigt.

Die Florianis sicherten die Unfallstelle ab und fuhren das Auto im Anschluss wieder auf einen nahegelegenen Parkplatz am Straßenrand. Wie es zu dem dubiosen Unfall kommen konnte, ist derzeit aber noch unklar.