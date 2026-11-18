i Die Klimatickets sorgen aktuell für Ärger unter Öffi-Fahrern. Leserreporter Öffi-Fahrt als Kostenfalle "Klimaticket-Chaos!" Studentin muss täglich 30 € zahlen Eine Störung sorgt bei Öffi-Fahrgästen für Ärger. Eine Studentin kann seit Tagen kein Klimaticket kaufen und muss deshalb tief in die Tasche greifen. Von Maxim Zdziarski 18.11.2026, 17:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für eine junge Studentin aus Wien wird der tägliche Weg zur Fachhochschule in St. Pölten derzeit zur teuren Angelegenheit. Seit Tagen versucht sie verzweifelt, ein KlimaTicket für Wien, Niederösterreich und das Burgenland zu kaufen. Doch weder beim Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) noch bei den Wiener Linien funktioniert der Kauf, so der Vorwurf.

Ihre Mutter wandte sich deshalb an "Heute" und schildert die Situation. "Meine Tochter versucht mittlerweile seit Montag bei VOR oder bei den Wiener Linien ein Klimaticket zu kaufen", berichtet die Wienerin.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

150 Euro pro Woche für die Öffis

Besonders bitter: Ohne das Ticket muss die Studentin für ihre tägliche Fahrt von Wien nach St. Pölten und retour fast 30 Euro bezahlen. Bei fünf Studientagen kommen so rund 150 Euro pro Woche zusammen.

Das entspricht bereits einem erheblichen Teil des Preises für das ermäßigte KlimaTicket für unter 26-Jährige. Dieses würde für die Ost-Region (Wien NÖ und Burgendland) nämlich 414 Euro kosten.

Die junge Frau habe bereits mehrere Verkaufsstellen kontaktiert. Überall sei ihr dieselbe Auskunft erteilt worden: Das System habe derzeit einen Fehler, weshalb keine entsprechenden KlimaTickets ausgestellt werden könnten.

Online-Kauf funktioniert nicht

Als Alternative wurde der Studentin empfohlen, das Ticket im Internet zu kaufen. Doch auch dort scheiterte der Versuch. Und sie ist offenbar nicht die Einzige: Eine Studienkollegin kämpft laut der Mutter mit genau demselben Problem.

Besonders verärgert ist die Familie über den Umgang mit den zusätzlichen Fahrtkosten. Als die Studentin nach einer möglichen Entschädigung fragte, habe sie lediglich eine knappe Absage erhalten. "Nein, das geht nicht", soll ihr mitgeteilt worden sein.

Für die Mutter ist das unverständlich. Schließlich wolle ihre Tochter das KlimaTicket regulär erwerben, werde aber offenbar durch technische Probleme daran gehindert. Wie viele Fahrgäste tatsächlich betroffen sind, wie lange die Störung noch andauert und ob die zusätzlich gekauften Fahrscheine rückerstattet werden können, ist derzeit unklar.

VOR: "Keine allgemeine Störung bekannt"

Auf "Heute"-Anfrage weist der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) auf eine andere Situation hin. Eine generelle Störung beim Kauf des KlimaTickets sei derzeit nicht bekannt. Online-Bestellungen würden weiterhin problemlos eingehen und regulär bearbeitet werden.

Allerdings räumt der VOR ein, dass es vereinzelt zu Schwierigkeiten bei der Bezahlung kommen könne. Schuld daran könnten etwa Sicherheitseinstellungen der jeweiligen Bank beim sogenannten 3D-Secure-Verfahren sein.

Betroffene Fahrgäste sollen sich deshalb an den kostenlosen Kundenservice unter 0800 22 23 24 wenden. Dort werde versucht, die Probleme direkt zu lösen.

Ob die Studentin ihre zusätzlich angefallenen Fahrtkosten zurückbekommt, bleibt hingegen offen. Eine pauschale Zusage für Rückerstattungen gibt es seitens der VOR nicht. Jeder Fall müsse individuell geprüft werden, heißt es abschließend.