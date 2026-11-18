i Am Mittwoch rückten die Einsatzkräfte in Leopoldstadt aus. Leserreporter Mann (29) verletzt Crash in der Leopoldstadt – LKW erfasst Radfahrer Ein Lkw erfasste am Mittwochvormittag einen Radfahrer auf einer Kreuzung in der Leopoldstadt. Sofort eilten die Einsatzkräfte zum Unfallort. Von Community Heute 18.11.2026, 20:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Crash mitten in Wien! Am Mittwochvormittag kam es gegen 9 Uhr in der Leopoldstadt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Im Kreuzungsbereich der Waschhausgasse wurde ein Radfahrer aus bislang ungeklärter Ursache von einem Lkw erfasst. Sofort eilten die Einsatzkräfte zum Unfallort.

Gegenüber "Heute" bestätigte ein Sprecher der Berufsrettung Wien den Einsatz. Der 29-jährige Radfahrer kollidierte mit dem Lkw, als er gerade die Straße überqueren wollte. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen darunter Abschürfungen. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

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Wie genau es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die näheren Umstände des Unfalls sind bislang nicht bekannt.