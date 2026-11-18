i Zu dem Vorfall kam es im Alois-Drasche-Park. Johann Pesl / picturedesk.com (Symbolbild) Raubversuch mitten in Wieden Messer-Attacke in Wiener Park – FPÖ platzt der Kragen Schon wieder Gewalt im Alois-Drasche-Park! Nach einem brutalen Messerangriff auf einen 43-Jährigen schlägt die FPÖ Alarm und fordert Konsequenzen. Von Maxim Zdziarski 18.11.2026, 20:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Blutige Szenen mitten am Nachmittag in Wien-Wieden! Am Dienstag gegen 16.45 Uhr wurde ein 43-jähriger Mann im Alois-Drasche-Park Opfer eines versuchten Raubüberfalls. Zwei Unbekannte wollten ihm offenbar seine Wertsachen abnehmen. Als sich der Wiener wehrte, eskalierte die Situation völlig.

Bei einem Gerangel zückte einer der Angreifer plötzlich ein Messer und stach dem 43-Jährigen in den Rücken. Anschließend flüchtete das Duo ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Verletzte schaffte es noch selbstständig in ein Krankenhaus. Von dort wurde die Polizei verständigt. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt, von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

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Schon wieder Gewalt in diesem Park

Für FPÖ-Sicherheitssprecher Stefan Berger ist der jüngste Vorfall ein weiterer Beleg für die angespannte Sicherheitslage in dem Park. Erst vor rund zwei Wochen soll dort eine Jugendbande einen Hundehalter und dessen Vierbeiner attackiert haben. Nun kam es erneut zu einer schweren Gewalttat – und das am helllichten Tag.

FPÖ-Sicherheitssprecher Stefan Berger FPÖ Wien

"Die Zustände in diesem Park eskalieren immer weiter, während die rot-pinke Stadtregierung tatenlos zusieht", kritisiert Berger scharf. Der Freiheitliche sieht das Problem längst nicht mehr auf einzelne Bereiche der Stadt beschränkt. "Waren es früher bekannte Hotspots in Favoriten, werden immer mehr Teile Wiens zur Gefahrenzone", so Berger.

Besonders das neue Dienstzeitmodell der Polizei stößt bei ihm auf Kritik. Eine aus seiner Sicht drohende Verringerung der Polizeipräsenz sei angesichts der Straßenkriminalität der völlig falsche Weg. Die FPÖ fordert deshalb mehr sichtbare Polizeipräsenz und entschlossenes Handeln gegen Gewalt im öffentlichen Raum.

Polizei sucht Messer-Angreifer

Unterdessen laufen die Ermittlungen zum versuchten Raubüberfall weiter. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer am Dienstagnachmittag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Alois-Drasche-Parks gemacht hat, kann sich unter 01/31310 43800 bei der Polizei melden. Hinweise werden auch anonym entgegengenommen.