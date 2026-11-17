i Drei prominente Namen sorgen bei der Suche nach dem neuen Bond-Girl für Gesprächsstoff: Zendaya (30), Dua Lipa (31) und Sydney Sweeney (29). APA Images Die neue an Pattinsons Seite Bond-Girl-Rennen! Diese 3 Stars sind im Gespräch Drei Superstars, eine begehrte Rolle! Zendaya, Dua Lipa und Sydney Sweeney könnten das nächste Bond-Girl werden. Es brodelt die Gerüchteküche. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 12:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der neue James Bond steht fest – jetzt fehlt nur noch die Frau an seiner Seite! Robert Pattinson (40) schlüpft in die Rolle des berühmtesten Geheimagenten der Welt. Doch wer darf als neues Bond-Girl mit ihm vor der Kamera stehen? In Hollywood brodelt die Gerüchteküche!

Drei Namen sorgen dabei für besonders viel Gesprächsstoff: Zendaya (30), Dua Lipa (31) und Sydney Sweeney (29). Alle drei bringen reichlich Star-Power mit – doch welche von ihnen könnte sich die begehrte Rolle schnappen?

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Sydney Sweeney hat prominente Unterstützung

Für "Euphoria"-Star Sydney Sweeney könnte der nächste Karriereschritt direkt ins Bond-Universum führen. Die Schauspielerin wird bereits als heiße Anwärterin gehandelt – und soll sogar einen mächtigen Fan haben.

Amazon-Boss Jeff Bezos soll sich persönlich für die Blondine starkmachen. Auch Ex-Bond-Girl Trina Parks hat Sweeney bereits ihren Segen gegeben.

Die Schauspielerin selbst hält sich allerdings bedeckt. Gegenüber "Variety" ließ sie durchblicken, dass eine mögliche Zusage vor allem vom Drehbuch abhängen würde.

Zendaya bringt Hollywood-Glamour mit

Auch Zendaya wäre eine spannende Besetzung für das neue Bond-Abenteuer. Die Schauspielerin hat mit "Euphoria", "Spider-Man" und "Dune" längst bewiesen, dass sie sowohl große Gefühle als auch spektakuläre Blockbuster beherrscht.

Besonders interessant: Mit "Dune"-Regisseur Denis Villeneuve, der auch beim nächsten Bond-Film Regie führen soll, hat Zendaya bereits zusammengearbeitet.

Ob sie tatsächlich für die Rolle im Gespräch ist, bleibt allerdings offen. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht.

Dua Lipa könnte gleich doppelt abräumen

Und dann wäre da noch Dua Lipa! Die britische Popsängerin hat mit Auftritten in "Barbie" und dem Agentenfilm "Argylle" bereits erste Erfahrungen vor der Kamera gesammelt.

Für die 31-Jährige könnte ein Bond-Engagement sogar zum doppelten Jackpot werden: Neben einer Filmrolle wäre auch der legendäre Bond-Titelsong eine verlockende Möglichkeit.

Immerhin haben bereits Weltstars wie Adele und Billie Eilish mit ihren Bond-Hits Musikgeschichte geschrieben. Warum also nicht auch Dua Lipa?

Wer schnappt sich die Traumrolle?

Doch die Konkurrenz ist groß! Auch Margaret Qualley, Maya Jama, Kendall Jenner und "Bridgerton"-Star Simone Ashley werden als mögliche Kandidatinnen gehandelt.

Die Dreharbeiten zum 26. Bond-Abenteuer sollen 2027 starten. Bis dahin dürfte die Gerüchteküche in Hollywood weiter kräftig brodeln.