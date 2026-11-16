i Zu den heiß gehandelten Kandidaten für einen Grammy 2027 zählen Superstar Taylor Swift, Olivia Rodrigo und Pop-Queen Ariana Grande. APA Images 100 Kategorien, große Spannung Grammy-Fieber! Diese Superstars müssen jetzt zittern Wer räumt ab, wer geht leer aus? Die Grammy-Saison 2027 ist eröffnet! Taylor Swift, Ariana Grande und Co. dürfen auf die begehrten Musikpreise hoffen. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 18:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Musikwelt steigt die Spannung! Am Montag (26. November) wurden die Nominierungen für die 69. Grammy Awards bekannt gegeben. Und diesmal lassen es die Veranstalter ordentlich krachen: Erstmals werden die Anwärter in allen 100 Kategorien live verkündet. Für die größten Stars der Branche heißt es also: Daumen drücken!

Taylor Swift gegen Ariana Grande?

Besonders spannend dürfte das Rennen um die begehrten Trophäen werden. Zu den heiß gehandelten Kandidaten zählen Superstar Taylor Swift, Pop-Queen Ariana Grande und Bruno Mars. Auch Olivia Rodrigo, Rosalía und die britische Sängerin Raye dürfen sich Hoffnungen auf eine Nominierung machen.

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Doch die Konkurrenz schläft nicht! Mit Olivia Dean, Ella Langley, Tame Impala, Kacey Musgraves, Sienna Spiro, Geese und Noah Kahan stehen zahlreiche weitere Namen auf der Liste der möglichen Grammy-Anwärter.

Ob sich die großen Favoriten tatsächlich durchsetzen oder überraschende Außenseiter für Aufsehen sorgen, wird sich erst bei der Bekanntgabe zeigen.

100 Kategorien – und das Beste kommt zum Schluss

Für Musikfans wird die Verkündung heuer zum regelrechten Marathon. Während in den vergangenen Jahren nur rund 25 Kategorien im Livestream präsentiert wurden, werden diesmal sämtliche 100 Kategorien vorgelesen.

Die Spannung soll dabei bis zum Schluss hochgehalten werden: Die wichtigsten Kategorien – Album des Jahres, Aufnahme des Jahres und Song des Jahres – werden erst am Ende enthüllt.

Für zusätzlichen Star-Faktor sorgen die prominenten Präsentatoren. Unter anderem werden David Guetta, Olivia Dean, Kehlani, Herbie Hancock, Ziggy Marley und Yungblud die Nominierten verkünden.

Große Grammy-Show im Februar

Wer am Ende tatsächlich eine der begehrten goldenen Grammophon-Trophäen mit nach Hause nehmen darf, entscheidet sich am 7. Februar 2027.

Dann steigt die große Grammy-Gala in der Crypto.com Arena in Los Angeles. In den USA wird die Preisverleihung live auf ABC sowie über Disney+ und Hulu übertragen.

Bis dahin darf die Musikwelt fleißig spekulieren: Wer wird zum großen Abräumer des Jahres – und welcher Superstar muss am Ende ohne Grammy nach Hause gehen?

Die Nominierungen können live auf Grammy.com und dem offiziellen Grammy-YouTube-Kanal verfolgt werden.