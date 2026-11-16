i Reality-Queen Selina Hager (29) und Flirt-Profi Dominik Brcic (29) treffen sich in "Match in Paradise". JOYN_Clemens Sigel Trash-Format kommt zurück Wiener TV-Stars suchen im Paradies nach großen Gefühlen Heiße Flirts, Partys und Drama! Ab 14. Dezember suchen drei Singles bei "Match in Paradise" die große Liebe – doch einer will sich nicht festlegen. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 12:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf Kreta wird es wieder heiß – und das liegt nicht nur an den Temperaturen! Ab 14. Dezember geht die ATV-Kuppelshow "Match in Paradise" in die vierte Runde. Mit dabei: Reality-Queen Selina Hager (29), Flirt-Profi Dominik Brcic (29) und TV-Neuling Miraya (26). Während die Damen auf den Richtigen hoffen, will sich einer lieber gleich mehrere Optionen offenhalten.

Selina sucht einen Mann, der sie bremst

Sie weiß, wie Reality-TV funktioniert! Selina Hager sorgte bereits bei "Forsthaus Rampensau" und "Reality, Oida!" für Gesprächsstoff. Jetzt will die gebürtige Oberösterreicherin auch in Sachen Liebe durchstarten.

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Die 29-Jährige beschreibt sich selbst als lustig, sensibel und herrlich chaotisch. Was ihr zum Liebesglück fehlt? Ein Mann, der Ruhe in ihr Leben bringt, wenn ihre Gedanken wieder Achterbahn fahren. Humor, Ehrlichkeit und Loyalität sind für sie wichtiger als ein Sixpack.

Ob sie ausgerechnet in einer Villa voller flirtwilliger Singles ihren Ruhepol findet?

Dominik will flirten – und zwar mit mehreren!

Für ordentlich Zündstoff könnte Dominik Brcic sorgen. Der 29-jährige Wiener ist nach Auftritten bei "Good Luck Guys" und internationalen Dating-Shows längst kein unbeschriebenes Reality-Blatt mehr.

Sein Plan für Kreta? Flirten, feiern und bloß nicht zu früh festlegen! Der selbst ernannte Partylöwe will sich zunächst nicht auf eine einzige Frau konzentrieren. Dass dabei Eifersucht und Streit entstehen könnten, scheint ihn wenig zu stören.

Ob das bei seinen weiblichen Mitbewohnerinnen gut ankommt? Drama-Alarm ist jedenfalls vorprogrammiert!

Miraya steht auf Bad Boys

Eine, die Dominik möglicherweise gefährlich werden könnte, ist Miraya. Die 26-jährige Studentin aus Wöllersdorf (NÖ) feiert bei "Match in Paradise" ihr TV-Debüt – und bringt klare Vorstellungen mit.

Ihr Traummann soll groß, dunkelhaarig, sportlich, selbstbewusst und humorvoll sein. Besonders angetan haben es ihr die berüchtigten "Bad Boys". Allerdings mit einer Bedingung: Für sie sollen die wilden Kerle zu braven "Good Boys" werden.

Die selbstbewusste Niederösterreicherin bezeichnet sich als sarkastisch und frech, in der Liebe kann sie durchaus eifersüchtig werden. Und eines stellt sie klar: Erst kommt der Traummann, dann die Freundschaften in der Villa.

Ob sie mit dieser Einstellung bei den anderen Kandidatinnen aneckt?

Millionen sahen bereits beim Liebes-Chaos zu

Die Erwartungen an die vierte Staffel sind hoch. Mit rund 2,5 Millionen Videoaufrufen und 73 Millionen gestreamten Minuten gehört "Match in Paradise" neben "Bauer sucht Frau" und "Forsthaus Rampensau" zu den erfolgreichsten JOYN-Formaten.

Weitere Singles werden in den kommenden Wochen enthüllt. Fest steht schon jetzt: Wenn eine temperamentvolle Reality-Queen, ein überzeugter Flirt-Profi und eine selbstbewusste Bad-Boy-Liebhaberin aufeinandertreffen, dürfte es mit der paradiesischen Ruhe schnell vorbei sein.

"Match in Paradise" startet am 14. Dezember und läuft immer montags auf JOYN und ATV.