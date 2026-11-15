i ATV Ballermann-Drama auf der Insel Popo-Zoff! Bei diesen ATV-Stars fliegen die Fetzen Auf Mallorca geht's rund! Bei "Reality, Oida!" sorgt ein Streit ums Popowackeln für Zoff. Doch der nächste Eklat lässt nicht lang auf sich warten. Von Heute Entertainment 15.11.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sonne, Party und jede Menge Drama! In der neuen Folge von "Reality, Oida! – Bussis, Beef und Party" geht es auf Mallorca ordentlich rund. Kaum haben die Realitystars ihren Anreise-Rausch ausgeschlafen, hängt der Haussegen schon gewaltig schief.

Popowackeln sorgt für Beziehungszoff

Der Grund? Zwischen Phillip und seiner Freundin Julia krachte es am Vorabend heftig. Stein des Anstoßes war ausgerechnet die Frage, wie viel Popowackeln eigentlich erlaubt ist.

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Bei den anderen Kandidaten hält sich das Verständnis für das Liebesdrama in Grenzen. Adriana findet deutliche Worte: "Gestern war eine Katastrophe, gestern war ganz schlimm, Julia und Philipp haben uns den Abend echt versaut."

Immerhin: Als Phillip verkündet, dass er und sein "Schatzi" nicht mit zum Ballermann kommen, ist die Erleichterung groß.

Lucy verliert am Ballermann die Nerven

Doch wer glaubt, damit sei endlich Ruhe eingekehrt, hat sich gewaltig getäuscht. Diesmal sorgt Lucy für den nächsten Eklat. In einer Bar verliert sie die Beherrschung und versetzt damit sogar das Personal in Aufregung.

Ihre Erklärung? Schon ein schiefer Blick reicht, um sie auf die Palme zu bringen. "Wenn mich jemand anschaut, irgendwie so 'sideeye', es tut mir leid […] dann fühle ich mich angegriffen", rechtfertigt sich der Realitystar.

Für glamouröse Abwechslung sorgen unterdessen die Drag-Queens Philisha und Shira. ATV

Drag-Queens bringen Glitzer ins Drama

Für glamouröse Abwechslung sorgen unterdessen die Drag-Queens Philisha und Shira. Die beiden werfen sich für die Premiere der fünften "Forsthaus Rampensau"-Staffel ordentlich in Schale. Doch auch bei ihnen ist Phillip Gesprächsthema. "Weil der Philipp schaut auch gerne zu tief ins Glas", stichelt Shira.

Etwas gemütlicher geht es bei Familie Fischer zu. Papa Charlie schmeißt mit seinen Söhnen Daniel und Elias den Grill an. Dabei kommt auch Daniels turbulentes Liebesleben mit Sabrina zur Sprache. Papa Charlie staunt nicht schlecht über die Streitereien seines Sohnes, den er so gar nicht kennt.

Ob auf Mallorca noch mehr Tränen fließen oder die Party doch noch gerettet wird, zeigt "Reality, Oida!" am Montag um 20.15 Uhr auf ATV und JOYN.