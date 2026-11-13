i © Alamode-Film Gewinnspiel Schwindel! Professorin mit falscher Identität unterwegs Ein Foto entlarvt eine Professorin als Hochstaplerin – ein Mega-Shitstorm folgt. "Identitti" sorgt mit Witz für Zündstoff. Wir verlosen 10x2 Tickets. Von Heute Entertainment 13.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

An der Universität Düsseldorf fliegen ordentlich die Fetzen! Die gefeierte Professorin Saraswat (Stephanie Eidt) gilt als Vorzeige-Akademikerin und "Person of Colour". Doch dann kommt die schockierende Wahrheit ans Licht: Die Professorin ist in Wirklichkeit weiß! Ihre gesamte Identität? Offenbar eine jahrelange Täuschung.

Genau um diesen brisanten Schwindel dreht sich die bissige Komödie "Identitti", die am 12. November 2026 in die österreichischen Kinos kommt. Regisseurin Randa Chahoud bringt den gleichnamigen Bestseller von Mithu Sanyal mit jeder Menge Humor, hitzigen Debatten und überraschenden Wendungen auf die Leinwand.

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Ins Rollen bringt den Skandal ausgerechnet Studentin Nivedita (Amanda Babaei Vieira), die unter dem Namen "Identt" auch als Podcasterin unterwegs ist. Sie stößt auf ein altes Foto ihrer Professorin, das deren jahrelanges Versteckspiel auffliegen lässt. Als das brisante Bild im Netz landet, ist der Wirbel perfekt – und die Geschichte sorgt bald weit über die Uni-Mauern hinaus für Schlagzeilen.

Ein Foto, ein Shitstorm und jede Menge Ärger

Kaum landet das brisante Bild in den sozialen Medien, gibt es kein Halten mehr. Das Netz tobt, die Presse stürzt sich auf die Geschichte und die Rufe nach Saraswats Entlassung werden immer lauter.

Doch während sich die Empörungswelle überschlägt, will Nivedita mehr wissen: Warum hat die Professorin jahrelang eine falsche Identität vorgetäuscht? Und wer darf eigentlich bestimmen, wer wir sind?

Bei ihrer Suche nach Antworten trifft Nivedita auf Kaali (Sabrina Setlur), ihr eigenes Alter Ego. Plötzlich steht nicht mehr nur die Identität der Professorin auf dem Prüfstand, sondern auch ihre eigene. Zwischen politischen Grabenkämpfen, persönlichen Zweifeln und jeder Menge Chaos wird es für die junge Studentin zunehmend ungemütlich.

Rap-Legende Sabrina Setlur mischt mit

Für zusätzlichen Star-Faktor sorgt eine echte deutsche Musik-Ikone: Sabrina Setlur gibt in "Identitti" ihr Leinwanddebüt! Die Rapperin schrieb als erster weiblicher Rap-Star Deutschlands Musikgeschichte und verkaufte mehr als zwei Millionen Tonträger.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Mithu Sanyal aus dem Jahr 2021. Regisseurin Randa Chahoud („Deutschland 89“) und Drehbuchautorin Friederike Jehn verwandeln die brisante Vorlage in eine bissige Gesellschaftssatire mit frechen Dialogen, jungem Look und reichlich schwarzem Humor.

Auch hinter der Kamera ist ordentlich Prominenz am Werk: Unter anderem sorgen Choreografin Constanza Macras („Poor Things“), Cutter Andrew Bird („Amrum“) und Komponist Burak Özdemir für den besonderen Stil des Films. Produziert wurde "Identitti" von der Berliner Firma Razor Film.

Die große Frage bleibt: Wie viel Identität ist echt – und wie viel davon ist bloß eine Geschichte, die wir anderen über uns erzählen? "Identitti" liefert darauf keine einfachen Antworten, dafür aber reichlich Zündstoff zum Lachen, Streiten und Nachdenken.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 20.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.