i Schauspielerin Sandra Hüller bei der Premiere des Films "Digger" am 28. September 2026 in Los Angeles, Kalifornien (USA). REUTERS/Mario Anzuoni Doppel-Hammer Sandra Hüller greift nach dem nächsten Filmpreis Doppelte Chance auf den Filmpreis! Star Sandra Hüller (48) ist gleich zweimal als beste Darstellerin nominiert. Jetzt winkt ihr die dritte Trophäe. Von Heute Entertainment 15.11.2026, 13:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für ein Erfolg! Sandra Hüller ist weiter auf der Überholspur. Die 48-Jährige wurde für ihre Auftritte in den Filmen "Vaterland" und "Rose" gleich zweimal als beste Schauspielerin für den Europäischen Filmpreis nominiert. Das gab die Europäische Filmakademie beim Filmfestival im griechischen Thessaloniki bekannt.

Für Hüller wäre es bereits die dritte Auszeichnung als beste Darstellerin. Schon 2016 holte sie die begehrte Trophäe für "Toni Erdmann", 2023 triumphierte sie mit "Anatomie eines Falls".

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Hollywood-Star als Konkurrenz

Doch die Konkurrenz hat es in sich! Hüller trifft unter anderem auf Hollywood-Größe Penélope Cruz („Bunker“), die Dänin Mathilde Arcel („Die unbekannte Frau“), Norwegens Renate Reinsve („Fjord“) und Frankreichs Léa Seydoux („Gentle Monster“).

Elf Nominierungen für "Vaterland"

Besonders hoch im Kurs steht das Schwarz-Weiß-Drama "Vaterland". Darin schlüpft Hüller in die Rolle von Erika Mann, der Tochter von Schriftsteller Thomas Mann. Der Film erzählt von der Rückkehr der beiden aus den USA nach Deutschland im Jahr 1949.

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Mit satten elf Nominierungen ist das Werk von Regisseur Paweł Pawlikowski der große Favorit nach Anzahl der Nennungen.

Als Mann verkleidet vor der Kamera

Ganz anders zeigt sich Hüller im Historiendrama "Rose" des österreichischen Regisseurs Markus Schleinzer. Darin spielt sie eine Frau, die sich im 17. Jahrhundert als Mann ausgibt. Auch dieser Film wurde in Schwarz-Weiß gedreht.

Ob Hüller am Ende tatsächlich doppelt jubeln darf? Die Entscheidung fällt am 16. Jänner bei der großen Preisverleihung in Athen.