i Regisseur Francesc Abós bringt die berühmte Gruselfamilie nun nach Baden. Lalo Jodlbauer Kult-Musical in Baden Bei dieser Familie ist Normalität der wahre Horror Freitag, der 13., wird in Baden zum Gruselfest. Die "Addams Family" sorgt mit schwarzem Humor und schrägem Familienchaos für beste Unterhaltung. Von Heute Entertainment 13.11.2026, 07:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ausgerechnet am Freitag, dem 13., wird es in Baden ordentlich unheimlich. Das Kult-Musical "The Addams Family" feiert Premiere und bringt schwarzen Humor, schräge Gestalten und jede Menge Familienchaos auf die Bühne.

Wenn die Tochter plötzlich einen Normalo liebt

Bei den Addams ist die Welt noch schön düster. Gomez (Drew Sarich) und Morticia (Ann Mandrella) genießen ihr makabres Familienleben zwischen Friedhof und Elektroschocks. Doch dann passiert das Unfassbare: Tochter Wednesday (Celena Pieper) verliebt sich ausgerechnet in einen ganz normalen jungen Mann.

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Lucas Beineke (Timotheus Hollweg) ist freundlich, anständig und ziemlich bürgerlich. Für die Addams eine mittlere Katastrophe. Als seine Eltern auf die schräge Gruselfamilie treffen, ist das Chaos perfekt. Auch der eifersüchtige Bruder Pugsley, die zaubertrankbegeisterte Oma und der exzentrische Onkel Fester mischen kräftig mit.

Gruselspaß mit jeder Menge Herz

Hinter dem schaurigen Spektakel steckt eine liebevolle Botschaft: Anderssein ist völlig normal. Das Broadway-Erfolgsmusical begeistert mit bissigem Humor, mitreißenden Songs und jeder Menge skurriler Momente.

Regisseur Francesc Abós bringt die berühmte Gruselfamilie nun nach Baden. Premiere ist am Freitag, 13. November 2026, um 19.30 Uhr im Stadttheater Baden. Denn bei den Addams ist normal sein schließlich das einzig wirklich Gruselige.