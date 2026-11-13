Bei dieser Familie ist Normalität der wahre Horror

Ausgerechnet am Freitag, dem 13., wird es in Baden ordentlich unheimlich. Das Kult-Musical "The Addams Family" feiert Premiere und bringt schwarzen Humor, schräge Gestalten und jede Menge Familienchaos auf die Bühne.
Bei den Addams ist die Welt noch schön düster. Gomez (Drew Sarich) und Morticia (Ann Mandrella) genießen ihr makabres Familienleben zwischen Friedhof und Elektroschocks. Doch dann passiert das Unfassbare: Tochter Wednesday (Celena Pieper) verliebt sich ausgerechnet in einen ganz normalen jungen Mann.
Lucas Beineke (Timotheus Hollweg) ist freundlich, anständig und ziemlich bürgerlich. Für die Addams eine mittlere Katastrophe. Als seine Eltern auf die schräge Gruselfamilie treffen, ist das Chaos perfekt. Auch der eifersüchtige Bruder Pugsley, die zaubertrankbegeisterte Oma und der exzentrische Onkel Fester mischen kräftig mit.
Hinter dem schaurigen Spektakel steckt eine liebevolle Botschaft: Anderssein ist völlig normal. Das Broadway-Erfolgsmusical begeistert mit bissigem Humor, mitreißenden Songs und jeder Menge skurriler Momente.
Regisseur Francesc Abós bringt die berühmte Gruselfamilie nun nach Baden. Premiere ist am Freitag, 13. November 2026, um 19.30 Uhr im Stadttheater Baden. Denn bei den Addams ist normal sein schließlich das einzig wirklich Gruselige.