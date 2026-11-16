i Während Asterix und Obelix Wildschweine jagen, gerät versehentlich ein Jugendelixier in den Zaubertrank. Mit fatalen Folgen: Asterix und die anderen Gallier verwandeln sich in harmlose Kinder. 2025 - M6 STUDIO / M6 FILMS / LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ / GOSCINNY-UDERZO / Constantin Film Österreich Gewinnspiel Zaubertrank-Panne! So habt ihr die Gallier nie gesehen Die spinnen, die Gallier! Asterix und Obelix sind zurück – doch beim Zaubertrank geht etwas schief. Wir verlosen 100 Tickets für die Premiere. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Normalerweise haben die Römer gegen Asterix und Obelix keine Chance. Doch im neuesten Abenteuer der beiden Kult-Gallier ist plötzlich alles anders! In "Asterix und das Königreich Nubien", der am 3. Dezember 2026 in die österreichischen Kinos kommt, sorgt eine folgenschwere Panne für jede Menge Chaos.

Zaubertrank macht Gallier zu Kindern

Schuld an dem Schlamassel ist ausgerechnet Druide Miraculix! Während Asterix und Obelix im Wald Wildschweine jagen, gerät versehentlich ein seltenes Jugendelixier in den berühmten Zaubertrank. Die Wirkung hat es in sich: Statt unbesiegbarer Kämpfer stehen plötzlich harmlose Kinder im gallischen Dorf!

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Für die Römer könnte sich damit endlich die große Chance bieten, das widerspenstige Dorf zu erobern. Doch so leicht geben sich die Gallier natürlich nicht geschlagen.

Auf nach Nubien!

Um das Gegenmittel aufzutreiben, machen sich Asterix, Obelix und ihr treuer Hund Idefix auf eine abenteuerliche Reise ins ferne Königreich Nubien. Dort warten jede Menge Herausforderungen auf das Trio. Auch ihre Freundschaft wird dabei auf eine harte Probe gestellt.

Miraculix bleibt währenddessen im Dorf zurück und muss sich um die kleinen Gallier kümmern. Ob das gut geht?

Diese Stars sind wieder dabei

Fans dürfen sich auch auf ein Wiederhören mit zwei bekannten Stimmen freuen: Milan Peschel spricht erneut Asterix, Charly Hübner leiht Obelix seine Stimme.

Regie führt Alexandre Heboyan, der bereits an Hollywood-Produktionen wie "Kung Fu Panda" und "Monsters vs. Aliens" mitgewirkt hat. Die Geschichte stammt von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière, die unter anderem hinter "Der Graf von Monte Christo" stehen.

Kult-Gallier feiern ihren 16. Kino-Streich

Seit ihrer Erfindung durch René Goscinny und Albert Uderzo im Jahr 1959 haben Asterix und Obelix Generationen von Fans begeistert. 1967 eroberten sie mit "Asterix der Gallier" erstmals die Kinoleinwand.

Mit "Asterix und das Königreich Nubien" folgt nun bereits das 16. Kino-Abenteuer der beiden Kultfiguren.

Wir verlosen gemeinsam mit Cineplexx 100 Tickets für die Premiere von "Asterix und das Königreich Nubien" am Freitag, 27.11.2026 um 15:30 Uhr im Cineplexx Millennium City (Kartenausgabe: 14:30-15:15 Uhr).

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 23.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.