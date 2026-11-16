i Sophie Marceau enthüllt in ihrer Biografie Ungeheuerliches: Als Teenie-Star sollte sie für "La Boum 2" ihre Jungfräulichkeit bewahren. IMAGO/ZUMA Press Regisseur machte Druck Sophie Marceau: Sex-Verbot vor "La Boum 2" Kurz vor ihrem 60. Geburtstag enthüllt der französische Superstar, wie ein Regisseur ihre Jungfräulichkeit bewahren wollte. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 12:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit gerade einmal 13 Jahren wurde Sophie Marceau über Nacht zum Weltstar. Als Teenager Vic eroberte sie 1980 in "La Boum - Die Fete" die Herzen von Millionen Kinobesuchern. Doch hinter den Kulissen des Erfolgs spielte sich offenbar Verstörendes ab. In ihrem neuen Buch "Warszawa" berichtet die französische Schauspielerin von einem Regisseur, der sogar ihr Sexleben kontrollieren wollte.

Für die Fortsetzung "La Boum 2" aus dem Jahr 1982 hatte Regisseur Claude Pinoteau nämlich eine ganz besondere Vorstellung: Seine junge Hauptdarstellerin sollte möglichst lange Jungfrau bleiben.

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Intime Fragen setzten Teenager unter Druck

Der Filmemacher war offenbar überzeugt, dass sexuelle Erfahrungen Marceaus Ausstrahlung verändern und damit den Erfolg des Films gefährden könnten. "Er sagte mir, dass Sex mich beschmuddeln würde", erinnert sich die Schauspielerin in ihrem Buch. Pinoteau habe ihr eingeredet, dass man den Verlust ihrer Unschuld sogar in ihrem Gesicht erkennen könnte. "Im Gesicht kann man alles ablesen", soll er ihr erklärt haben.

Für die damals erst 15-jährige Marceau blieb das nicht ohne Folgen. Wie der Filmstar schildert, soll der Regisseur sie wiederholt über ihr Privat- und Sexleben ausgefragt und ihr zur Enthaltsamkeit geraten haben. Dabei hatte Marceau ihre ersten sexuellen Erfahrungen längst gemacht.

"Niemand beschützte uns"

Die Worte des Regisseurs verunsicherten sie dennoch massiv. Immer wieder betrachtete sie ihr Gesicht im Spiegel und fragte sich, ob man ihr tatsächlich etwas ansehen könnte. Sie begann, sich für etwas zu schämen, das völlig normal war.

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Besonders bitter: Unterstützung hatte die junge Schauspielerin damals kaum. Weder ein Anwalt noch ein Agent oder ein Pressesprecher standen ihr zur Seite. "Niemand beschützte uns. Ich musste allein zurechtkommen", schreibt sie rückblickend.

Aus einfachen Verhältnissen zum Weltstar

Dabei hatte Marceau ursprünglich ganz andere Pläne. Sie wuchs in bescheidenen Verhältnissen in Paris auf. Ihr Vater war Lkw-Fahrer, ihre Mutter Verkäuferin. Als kleines Mädchen träumte sie selbst davon, einmal Lastwagenfahrerin zu werden.

Sophie Marceau wurde in "La Boum" als 13-Jährige weltberühmt. imago images / United Archives

Doch dann kam "La Boum" und stellte ihr Leben auf den Kopf. Bis heute wird die Französin auf ihre berühmteste Jugendrolle angesprochen. Manche Fans wundern sich sogar darüber, dass aus dem Mädchen von damals längst eine erwachsene Frau geworden ist.

Auch privat hat Marceau ein bewegtes Leben hinter sich. Von 1984 bis 2001 war sie mit dem 26 Jahre älteren polnischen Regisseur Andrzej Żuławski (†75) liiert. Aus der Beziehung stammt Sohn Vincent. Mit dem US-Filmproduzenten Jim Lemley bekam sie später Tochter Juliette.

Klare Ansage zu Männern und Schönheitswahn

Auch über die Liebe zieht Marceau in ihrem Buch eine ernüchternde Bilanz. Viele Männer seien "gute Kapitalisten der Liebe", schreibt sie. Sie würden möglichst wenig in eine Beziehung investieren, aber selbst möglichst viel davon profitieren wollen.

Am 17. November feiert die Schauspielerin ihren 60. Geburtstag. Mit dem Älterwerden hat sie offenbar kein Problem. Ganz im Gegenteil: Während in Hollywood viele Stars gegen jede Falte ankämpfen, will Marceau ihre behalten.