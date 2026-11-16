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Phil Collins und seine Tochter,
Phil Collins und seine Tochter, "Emily in Paris"-Star Lily Collins, die ihn zu seiner Ehrung in der "Rock & Roll Hall of Fame" begleitete.
APA-Images / AFP / VALERIE MACON
Bei Ehrung

Phil Collins zu Tränen gerührt: Er kämpft sich zurück

Mit Tochter Lily Collins an seiner Seite wurde der kranke Sänger in die "Rock & Roll Hall of Fame" aufgenommen. Er deutete ein mögliches Comeback an.
Von Heute Entertainment
16.11.2026, 10:41
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Es war ein bewegender Moment für Superstar Phil Collins: Bei der Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame als Solo-Künstler stiegen dem Musiker Tränen in die Augen. Am 14. November betrat der 75-Jährige mit zwei Gehstöcken die Bühne im Peacock Theater in Los Angeles. Das Publikum begrüßte ihn mit langem Applaus.

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Seine Tochter Lily Collins, selbst längst ein Megastar durch ihre Rolle in "Emily in Paris", war an seiner Seite.

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Collins deutet Comeback an

"Ich bin aufgewachsen und wollte einfach nur Schlagzeug spielen. Alles andere war ein wirklich glücklicher Zufall", sagte Collins in seiner Rede. Und machte den Fans Hoffnung: "Ihr habt noch nicht das letzte Mal von mir gehört."

Der Brite stieg 1970 bei Genesis ein, zunächst als Drummer, später auch als Frontmann. Anfang der 80er startete er parallel seine Solo-Karriere. Songs wie "In the Air Tonight", "Against All Odds" oder "Another Day in Paradise" wurden zu Welthits.

Verhältnis zur Tochter wieder enger

Lily Collins hat sich längst aus dem Schatten ihres berühmten Vaters gespielt. Nach Rollen in "The Blind Side" und "Spieglein Spieglein" wurde sie 2020 als Emily Cooper in der Netflix-Serie "Emily in Paris" zum Star. Die beiden verbringen mehr Zeit, seit der Sänger an den Folgen einer Alkoholsucht erkrankt ist.

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Die Laudatio auf Phil Collins hielt Travis Barker, Schlagzeuger von Blink-182. Sängerin Cynthia Erivo performte anschließend eine berührende Version von "In the Air Tonight".

Seit der Genesis-Abschiedstournee im März 2022 ist Collins nicht mehr live aufgetreten. Doch der 75-Jährige denkt offenbar wieder an die Bühne: "Hin und wieder denke ich darüber nach, wieder auf Tournee zu gehen."

red, 16.11.2026, 10:41
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