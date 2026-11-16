i Stefano Bernardin und der neue Intendant Hakon Hirzenberger (v.l.) machen bei den Sommerspielen Perchtoldsdorf 2027 gemeinsame Sache bei "Cyrano". APA-Images / Andreas Tischler Neustart nach Theater-Krise Sommerspiele vor dem Aus: Jetzt soll ein Star helfen Nach einer enttäuschenden Saison wagen die Sommerspiele Perchtoldsdorf 2027 einen Neustart. Ein neuer Intendant und Top-Stars sollen es richten. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 11:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem finanziellen und künstlerischen Rückschlag im Jubiläumsjahr soll es bei den Sommerspielen Perchtoldsdorf wieder bergauf gehen. Mit Hakon Hirzenberger übernimmt ein erfahrener Theatermacher die künstlerische Leitung. Sein Plan: Mit einem bekannten Klassiker und prominenter Besetzung das Publikum zurückgewinnen.

Die Ausgangslage ist alles andere als einfach. Ausgerechnet die Produktion zum 50-jährigen Bestehen, "Till Eulenspiegel", konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Schwache Besucherzahlen und fehlende Einnahmen brachten das traditionsreiche Sommertheater in finanzielle Schwierigkeiten. Im Oktober stand sogar die Zukunft der Veranstaltung auf der Kippe.

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Neuer Intendant will Sommerspiele retten

Nach der Trennung vom bisherigen Intendanten Alexander Kubelka entschied sich die Gemeinde für einen Neustart. Hirzenberger übernimmt die künstlerische Verantwortung, Bernadette Abendstein kümmert sich künftig um die wirtschaftlichen Belange. Beide arbeiten bereits seit Jahren erfolgreich beim Tiroler Theaterfestival Steudltenn zusammen.

Für Hirzenberger geht mit der Bestellung auch ein persönlicher Wunsch in Erfüllung. Bereits zweimal hatte er sich um die Leitung der Sommerspiele beworben. Im dritten Anlauf hat es nun geklappt. "Die Sommerspiele standen vor dem Aus. Wir hoffen, das Ruder wieder herumreißen zu können", erklärte der neue Intendant.

Stefano Bernardin wird "Cyrano"

Den Auftakt der neuen Ära macht am 1. Juli 2027 der Theaterklassiker "Cyrano de Bergerac" von Edmond Rostand. Hirzenberger führt selbst Regie und setzt bei der Besetzung auf bekannte Namen. Stefano Bernardin schlüpft in die Rolle des wortgewandten Cyrano, der mit seiner auffälligen Nase und seiner unglücklichen Liebe zu kämpfen hat. An seiner Seite stehen Valerie Huber und Aaron Karl auf der Bühne.

Auch die historische Kulisse soll wieder stärker in den Mittelpunkt rücken. Für den neuen Intendanten ist die Burg Perchtoldsdorf weit mehr als nur ein Spielort. "Die Burg als Kulisse spielt eine der Hauptrollen", betont er.

Dass Hirzenberger mit dem besonderen Schauplatz umgehen kann, hat er bereits bewiesen. Seine "Macbeth"-Inszenierung aus dem Jahr 2012 mit Stefano Bernardin ist vielen Theaterfreunden noch in Erinnerung. Mit der neuen Produktion will das Führungsteam nun an frühere Erfolge anknüpfen und die wirtschaftliche Zukunft der Sommerspiele absichern. Bürgermeisterin Andrea Kö (ÖVP) setzt dabei auf die langjährige Erfahrung des neuen Duos.