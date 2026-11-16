i In seiner neuen Autobiografie blickt Dustin Hoffman auf fast neun Jahrzehnte voller Erfolge, Rückschläge und bewegender Momente zurück. APA Images/Goldmann Verlag Autobiographie ist draußen Familie hielt ihn für Versager – heute ist er Weltstar Vom Loser zur Filmlegende! Kurz vor seinem 90. Geburtstag blickt Dustin Hoffman auf sein Leben zurück – und verrät private Details. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 18:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei Oscars, unzählige Kultfilme und eine Karriere, von der andere nur träumen können! Doch ausgerechnet seine eigene Familie traute Dustin Hoffman (89) einst wenig zu. Er galt als derjenige, der scheitern würde. Heute kann die Hollywood-Legende darüber lachen: Selbst beim Scheitern sei er gescheitert.

Vom Außenseiter zum Superstar

In seiner neuen Autobiografie nimmt Hoffman seine Fans mit auf eine Reise durch fast neun Jahrzehnte voller Höhen, Tiefen und großer Gefühle.

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Der Schauspieler erzählt von seiner Kindheit als jüdischer Bub im Los Angeles der 1940er-Jahre, seinen Anfängen als junger Schauspieler in New York und dem überraschenden Durchbruch Ende der 1960er-Jahre.

Mit Filmen wie "Die Reifeprüfung", "Kramer gegen Kramer", "Tootsie" und "Rain Man" schrieb er Filmgeschichte. Doch hinter dem großen Hollywood-Erfolg steckte auch ein Mann voller Zweifel und Leidenschaft.

Hollywood-Star zeigt seine private Seite

In seinen Memoiren verrät Hoffman, wie er sich auf seine legendären Rollen vorbereitete, welche Erfahrungen ihn prägten und wie er heute über den Sinn des Lebens denkt.

Statt bloßer Hollywood-Anekdoten gibt es persönliche Erinnerungen, Selbstironie und einen ungewöhnlich intimen Blick auf den zweifachen Oscar-Preisträger.

Das Buch ist seit 11. November 2026 erhältlich. Die deutsche Erstausgabe umfasst 336 Seiten und enthält einen achtseitigen Bildteil. Ein sehr persönlicher Rückblick auf ein Leben, das ganz anders verlief, als seine Familie einst erwartet hatte.