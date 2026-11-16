Valerie Huber schenkte aus – Das steckt dahinter

Ein leuchtender Museumsinnenhof, Punsch für den guten Zweck und jede Menge prominente Unterstützung: Vor wenigen Tagen verwandelte sich die Heidi Horten Collection in Wien in einen Treffpunkt für Kunstfreunde und engagierte Helfer. Rund 400 Gäste kamen zum großen Lichterfest, um gemeinsam zu feiern und für Kinder in Not zu spenden.
Mit dabei waren unter anderem Schauspielerin und Autorin Valerie Huber, Pianistin Alexandra Silocea und Künstlerin Elisabeth von Samsonow. Sie stellten sich beim Charity-Punschausschank persönlich in den Dienst der guten Sache. Der gesamte Spendenerlös kommt UNICEF Österreich zugute und unterstützt Hilfsprojekte für Kinder weltweit.
Museumsdirektorin Verena Kaspar-Eisert begrüßte die Gäste gemeinsam mit Anna Wilhelm-Strenn von UNICEF Österreich und Talin Seifert, Mitglied der UNICEF NextGen-Initiative. Neben dem Punschausschank stand vor allem die Kunst im Mittelpunkt. Anlässlich der Ausstellung von Elisabeth von Samsonow sorgte Cellist und Komponist Lukas Lauermann für einen besonderen musikalischen Auftritt. Mit seinen Klängen trat er in einen Dialog mit den Skulpturen der Künstlerin.
Ein besonderes Highlight wartete im Innenhof des Museums. Mehr als ein Dutzend farbenfrohe Laternen tauchten diesen in ein stimmungsvolles Lichtermeer. Gestaltet wurden die Kunstwerke von Kindern, Familien und den Künstlern Elisabeth von Samsonow, Melanie Thöni, Andreas Duscha, Maruša Sagadin und Tillman Kaiser. Die bunten Lichtkunstwerke bleiben auch nach dem Event weiter erhalten: Als dauerhafte Installation begleiten sie die Museumsbesucher durch die Wintermonate.