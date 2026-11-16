i Museumsdirektorin Verena Kaspar-Eisert und Schauspielerin Valerie Huber (v.l.) verteilten vor der Heidi Horten Collection Punsch für UNICEF. Ouriel Morgensztern Promis helfen Kindern Valerie Huber schenkte aus – Das steckt dahinter Beim Lichterfest der Heidi Horten Collection in Wien sammelten rund 400 Gäste Spenden für UNICEF. Auch zahlreiche Künstler packten mit an. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 14:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein leuchtender Museumsinnenhof, Punsch für den guten Zweck und jede Menge prominente Unterstützung: Vor wenigen Tagen verwandelte sich die Heidi Horten Collection in Wien in einen Treffpunkt für Kunstfreunde und engagierte Helfer. Rund 400 Gäste kamen zum großen Lichterfest, um gemeinsam zu feiern und für Kinder in Not zu spenden.

Mit dabei waren unter anderem Schauspielerin und Autorin Valerie Huber, Pianistin Alexandra Silocea und Künstlerin Elisabeth von Samsonow. Sie stellten sich beim Charity-Punschausschank persönlich in den Dienst der guten Sache. Der gesamte Spendenerlös kommt UNICEF Österreich zugute und unterstützt Hilfsprojekte für Kinder weltweit.

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Promis schenken Punsch für Kinder aus

Museumsdirektorin Verena Kaspar-Eisert begrüßte die Gäste gemeinsam mit Anna Wilhelm-Strenn von UNICEF Österreich und Talin Seifert, Mitglied der UNICEF NextGen-Initiative. Neben dem Punschausschank stand vor allem die Kunst im Mittelpunkt. Anlässlich der Ausstellung von Elisabeth von Samsonow sorgte Cellist und Komponist Lukas Lauermann für einen besonderen musikalischen Auftritt. Mit seinen Klängen trat er in einen Dialog mit den Skulpturen der Künstlerin.

Die Lichtinstallationen bleiben über die Wintermonate auch nach dem Event vor der Heidi Horten Collection. Ouriel Morgenzstern

Ein besonderes Highlight wartete im Innenhof des Museums. Mehr als ein Dutzend farbenfrohe Laternen tauchten diesen in ein stimmungsvolles Lichtermeer. Gestaltet wurden die Kunstwerke von Kindern, Familien und den Künstlern Elisabeth von Samsonow, Melanie Thöni, Andreas Duscha, Maruša Sagadin und Tillman Kaiser. Die bunten Lichtkunstwerke bleiben auch nach dem Event weiter erhalten: Als dauerhafte Installation begleiten sie die Museumsbesucher durch die Wintermonate.