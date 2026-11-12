i Gegen die Ausstellung wurde heftig protestiert. Helmut Graf Kunst und Kindesmissbrauch Nach Muehl-Wirbel: Wiener Museum sperrt wieder zu Nach heftiger Kritik an der Otto-Muehl-Ausstellung zieht das Wiener Aktionismus Museum den Schlussstrich. Am 10. Jänner wird der Betrieb eingestellt. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 21:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Wiener Aktionismus Museum (WAM) stellt seinen öffentlichen Betrieb ein. Mit 10. Jänner 2027, dem Ende der umstrittenen Otto-Muehl-Ausstellung, werden die Tore geschlossen. Statt eines öffentlich zugänglichen Museums soll künftig eine Foundation die Geschichte des Wiener Aktionismus erforschen.

Erst im März 2026 hatte das Museum nach einem umfassenden Umbau unter der Leitung des ehemaligen Albertina-Chefs Klaus Albrecht Schröder seine Wiedereröffnung gefeiert. Doch die Auseinandersetzungen rund um die Ausstellung "Otto Muehl: Kunst am Abgrund" haben nun Konsequenzen.

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Die Gesellschafter begründen die Entscheidung mit der anhaltenden Kritik an der Präsentation des Künstlers. "Die berechtigte moralische Verurteilung Otto Mühls" bestimme mittlerweile die öffentliche Wahrnehmung seines künstlerischen Werks so stark, dass eine museale Präsentation unter den derzeitigen Bedingungen nicht mehr tragfähig sei, heißt es in einer Aussendung am Donnerstag.

Kritik überschattet Ausstellung

Auch Geschäftsführer Schröder schilderte im Ö1-Mittagsjournal die Schwierigkeiten. In der aktuellen Ausstellung werde zwanzigmal auf Muehls Straftaten verwiesen. Dennoch sei die Kritik nicht verstummt. Er und die Gesellschaft seien wiederholt dafür angegriffen worden, Muehl überhaupt außerhalb eines Kriminalmuseums auszustellen.

An der Bedeutung des Künstlers für die Kunstgeschichte will das Museum allerdings festhalten. Die Forderung, Muehls Kunst aus der Geschichte der Kunst auszuschließen, widerspreche der ursprünglichen Gründungsidee und Vision des Hauses.

Die Eröffnung der Retrospektive im September war von Protesten begleitet worden. Demonstranten hielten vor dem Museum in der Wiener Innenstadt Transparente mit Aufschriften wie "Pädokrimineller Straftäter und Sektenguru", "Verantwortung statt Wertsteigerung" und "WAM = Tätermuseum" hoch. Auch zahlreiche prominente Vertreter aus Kultur, Aktivismus und Universitätsbranche hatten sich im Vorfeld mit einem Schreiben gegen die Ausstellung ausgesprochen.

Foundation statt öffentlichem Museum

Künftig soll eine Foundation die wissenschaftliche Arbeit fortführen. Sie wird sich weiterhin mit dem Wiener Aktionismus und der Geschichte der Kommune am Friedrichshof beschäftigen. Der Zugang soll allerdings nicht mehr öffentlich, sondern nur nach Voranmeldung möglich sein.

Geplant sind unter anderem Vorträge zu Publikationen und Präsentationen. Das bisherige öffentliche Schaufenster sei unter den gegenwärtigen Umständen jedoch nicht zielführend, erklärte Schröder in einem APA-Interview.

Eine mögliche Rückkehr als öffentliches Museum schließt der Geschäftsführer nicht aus. Er könne sich eine Wiedereröffnung in 20 oder 30 Jahren vorstellen.

Muehl wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt

Otto Muehl (1925–2013) gründete die Kommune am Friedrichshof. 1991 wurde er wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger zu sieben Jahren Haft verurteilt.

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Die WAM-Gesellschaft hält dennoch an der wissenschaftlichen Aufarbeitung seines künstlerischen Schaffens fest. Eine Darstellung des Wiener Aktionismus ohne Berücksichtigung von Muehls wichtiger Rolle in der Avantgarde-Bewegung komme für die Gründungsmitglieder nicht infrage. Ein Ausschluss seiner Kunst würde aus ihrer Sicht den wissenschaftlichen und historischen Anspruch des Museums verletzen.

Mit der Schließung des öffentlichen Museumsbetriebs soll daher zwar die Ausstellungstätigkeit enden, die Erforschung des Wiener Aktionismus und der Geschichte der Kommune Friedrichshof aber weitergeführt werden.