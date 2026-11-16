i Lily Collins als Emily © 2025 Netflix, Inc. Au Revoir! Erste Fotos: So geht es bei "Emily in Paris" weiter High Heels, Herzschmerz und große Gefühle! "Emily in Paris" geht in die letzte Runde. Der erste Teaser verspricht ein emotionales Finale. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 13:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Fans von "Emily in Paris" heißt es jetzt ganz stark sein! Nach sechs Staffeln ist Schluss mit dem Netflix-Hit. Am 24. Dezember 2026 kehrt Lily Collins (37) als Emily Cooper ein letztes Mal auf die Bildschirme zurück. Und zum Abschied wird es noch einmal richtig turbulent!

Von Paris ins nächste Liebes-Chaos

Nach ihrem romantischen Abstecher nach Italien packt Emily erneut die Koffer. Diesmal verschlägt es die modebewusste Amerikanerin unter anderem nach Griechenland. Sonne, Meer und extravagante Outfits dürfen dabei natürlich nicht fehlen.

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Doch hinter der Traumkulisse wartet eine Entscheidung, die Emilys Leben komplett auf den Kopf stellen könnte. Karriere, Liebe oder ihr Leben in Paris – was ist ihr wirklich am wichtigsten?

Der erste Teaser zur sechsten Staffel macht jedenfalls Lust auf mehr. Unter dem Motto "Save le best for last" verspricht Netflix einen emotionalen Abschied.

Lily Collins bestätigt trauriges Serien-Aus

Dass nach Staffel sechs endgültig Schluss ist, bestätigte Hauptdarstellerin Lily Collins bereits im Mai auf Instagram. Die Schauspielerin versprach den Fans ein letztes Kapitel voller jener Momente, für die sie die Serie lieben.

Auch Serienschöpfer Darren Star wird emotional. Die gemeinsame Zeit mit Cast und Crew bezeichnete er als Reise seines Lebens. Zum Abschied bedankte er sich bei den Fans, die Emily über all die Jahre begleitet haben.

Ob Emily am Ende ihren Traummann findet oder doch die Karriere gewinnt, bleibt vorerst geheim.

Fest steht: Zu Weihnachten gibt es auf Netflix ein letztes Mal Liebe, Luxus und jede Menge Drama. Danach heißt es endgültig: Au revoir, Emily!