i Die britische Sängerin Raye ist gleich elfmal für den begehrtesten Musikpreis der Welt nominiert. REUTERS/Jordan Tovin Rekord bei Musik-Oscars Grammy-Hammer! Raye stellt alle in den Schatten Diese Frau greift nach dem Grammy-Thron! Mit elf Nominierungen zieht Raye mit Beyoncé gleich. Auch ein Wiener darf auf Musik-Gold hoffen. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 11:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Elf Nominierungen, ein Rekord und jede Menge Konkurrenz: Bei den Grammys 2027 könnte die britische Sängerin Raye zur ganz großen Abräumerin werden. Wie die Recording Academy bekannt gab, ist die Musikerin gleich elfmal für den begehrtesten Musikpreis der Welt nominiert.

Damit spielt Raye endgültig in der obersten Pop-Liga. Denn: Mit ihren elf Nominierungen stellt sie den Rekord von Beyoncé ein, die 2025 ebenfalls elfmal nominiert war. Ob Raye auch bei den Auszeichnungen so richtig abstaubt, zeigt sich allerdings erst im Februar.

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Pop-Diven liefern sich Grammy-Schlacht

Doch die Konkurrenz schläft nicht! Direkt hinter Raye lauert Rosalía mit neun Nominierungen. Auch Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo und Phoebe Bridgers dürfen mit jeweils sieben Chancen auf eine goldene Trophäe hoffen.

Bruno Mars, Leon Thomas und Olivia Dean sind mit jeweils sechs Nominierungen ebenfalls dick im Geschäft. Langweilig wird dieser Grammy-Abend also garantiert nicht!

Wiener mischt bei Musik-Oscars mit

Und auch Österreich darf mitfiebern! Der Wiener Musiker Martin Gellner hat Chancen auf einen Grammy – und zwar in der Kategorie "Best Traditional Blues Album".

Der frühere Beat4Feet-Musiker, der bereits in den 1980er-Jahren Erfolge feierte, ist mit dem Album "Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience" nominiert. Gellner hat das Werk arrangiert, produziert und aufgenommen.

Erst zuletzt war der Wiener auch an der Titelmusik und am Score des Eurovision Song Contest in Wien beteiligt. Jetzt könnte seine Karriere mit einem Grammy einen weiteren Höhepunkt erreichen.

Am 7. Februar wird abgerechnet

Die große Grammy-Gala steigt am 7. Februar 2027 in Los Angeles. In rund 100 Kategorien werden die begehrten goldenen Grammophone vergeben. Neu dabei sind unter anderem Auszeichnungen für den besten Latino-Song und die beste asiatische Pop-Performance.

Rund 16.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden, wer am Ende jubeln darf.

Für Raye könnte es die Nacht ihres Lebens werden – und für Österreich vielleicht ein musikalischer Goldregen!