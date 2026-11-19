i Durch den Böller verlor der Bub mehrere Finger. Leserreporter Schwere Verletzungen Mehrere Finger weg – Böller zerfetzt Bub (8) die Hand Ein erst achtjähriger Bub soll beim Spielen in der Wiener Donaustadt mit einem Böller mehrere Finger verloren haben. Polizei und Rettung rückten aus. Von Justine Gull 19.11.2026, 12:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen in Wien-Donaustadt! Am Mittwoch gegen 17 Uhr kam es am Kurt-Ohnesorg-Weg zu einem schweren Pyrotechnik-Unfall. Ein erst achtjähriger Bub soll einen Böller angezündet haben, der unmittelbar darauf in seiner Hand explodierte.

Eine Anrainerin hatte den Achtjährigen zuvor beim Hantieren mit dem Gegenstand beobachtet. Kurz darauf hörte sie einen lauten Knall und entdeckte den Buben mit stark blutender Hand am Boden. Sofort wurden die Einsatzkräfte alarmiert.

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Bub in Schockraum gebracht

Bis zum Eintreffen der Berufsrettung Wien leisteten mehrere Passanten Erste Hilfe, darunter auch eine Krankenschwester. Die Rettungskräfte versorgten den Achtjährigen notfallmedizinisch und brachten ihn mit schweren Verletzungen an einer Hand sowie im Bereich des Oberkörpers in den Schockraum eines Krankenhauses.

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Wie ein Freund des verletzten Kindes gegenüber der Polizei angab, soll der Achtjährige den pyrotechnischen Gegenstand zuvor von einem anderen Minderjährigen geschenkt bekommen haben. Woher der pyrotechnische Gegenstand tatsächlich stammte und wie genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.