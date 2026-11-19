i Devlet "Devo" Orhan hat aktuell schlaflose Nächte, denn er ist riesiger Gaming-Fan. Sabine Hertel Viel nackte Haut "Heute" spielte die ganze Nacht - so gut ist GTA 6 Nach 13 Jahren ist GTA 6 endlich da. Wir haben das neue Rockstar-Spiel über fünf Stunden lang für euch getestet – und bereits erste Kritikpunkte. Von Devlet Orhan 19.11.2026, 14:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

GTA-Fans und Hardcore-Gamer mussten volle 13 Jahre auf den nächsten Rockstar-Titel warten, der mehrmals verschoben wurde. Am Donnerstag um 0:00 Uhr war es endlich soweit.

"Heute"-Redakteur Devo startete exakt um 2:28 Uhr. Denn für das Gaming-Erlebnis hatte er extra seinen Schlafrhythmus umgestellt, das 212-Gigabyte-Game bereits fünf Tage zuvor runtergeladen. Nach der Arbeit ging es strategisch bereits gegen 20 Uhr ins Bett, um 2 Uhr früh klingelte der Wecker. "Bis 8 Uhr morgens habe ich GTA 6 getestet" so der stolze PS5-Besitzer.

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"Ganze Nacht durchgezockt"

Besonders die Grafik hat es unserem Tester, der die ganze Nacht am Bildschirm klebte, angetan. "Die Spielwelt wirkt deutlich realistischer als beim Vorgänger". Die am Anfang eher zähe vorangehende Handlung spinnt sich um Gangsterbraut Lucia, die kurz nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis sofort wieder in kriminelle Kreise gerät.

Erste Amtshandlung des Testers nach erfolgreich absolviertem Intro: ein brutaler Raubmord! "Ich habe sofort eine Person auf der Straße ausgeraubt, dabei kam das Opfer leider zu Tode." Neben explizitester Gewalt bis hin zu geplatzten Schädeln kommt auch Humor im fiktiven Miami nicht zu kurz.

Sogar endloses Doomscrollen durch virtuelle soziale Netzwerke ist möglich – zeitgleich zum Autofahren. "Mit dem linken Daumen lenkte ich das Auto, mit rechts bediente ich das in-Game-Handy", so Devo, der sich über "geisteskrank lustige Memes" kaputtlachte.

GTA 6 lustig, aber auch erklärungsbedürftig

Aber es gibt auch Kritik: Das Spiel setzt generell stark auf Provokation und überspitzte Darstellungen. Vorallem die unnötig freizügige Nachbarin "Maddy" sogte mit ihrem "klassischen Bikini-Baddie-Outfit", bei dem wirklich nur das Allernötigste bedeckt ist, für Reallife-Zoff mit der echten Freundin – "es ist sicherlich auch ein Gooner-Game (Anm.: Spanner-Spiel) – mich persönlich stört es nicht, aber meine Freundin war leicht irritiert." Fix ist: Die GTA-Welt strotzt vor sexuellen Anspielungen, die 2026 ein wenig "aufs Aug gedrückt" wirken.

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Bei der Steuerung bleibt alles beim Alten

Achtung vor Ablenkung: die vielen Sidequest können ein Fortschreiten bei der eigentlichen Hauptstory bremsen. Und: Bei der Steuerung hätte sich "Heute"-Tester Devo von Rockstar mehr erwartet. "Es ist fast gleich wie GTA5 – der fehlende Autoaim nervt immer noch."

Mein Fazit nach fünfeinhalb Stunden

Nach fünfeinhalb Stunden Spielzeit bekommt GTA 6 von ihm dennoch starke 8 von 10 Punkten. Das Fazit fällt kurz aus: "Ich zocke heute safe weiter", so Devo, der mit rund einer Woche "Nachtschicht" rechnet. Die geschätzte Spielzeit für Storymodus beträgt 40-50 Stunden.