i Drei Männer wurden festgenommen. IMAGO/Daniel Scharinger Trio in Wien geschnappt Mit Jacken-Trick – Diebe erbeuten 8.000 Euro Drei mutmaßliche Serientaschendiebe sollen in Wien rund 8.000 Euro erbeutet haben. Mit einem raffinierten Jacken-Trick schlugen sie in Lokalen zu. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 12:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie setzten sich direkt hinter ihre Opfer, griffen unbemerkt in deren Jackentaschen und verschwanden mit dem Bargeld. Drei mutmaßliche Serientaschendiebe sollen in mehreren Wiener Bezirken mit dieser Masche zugeschlagen haben. Am Mittwoch war für das Trio schließlich Endstation.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) erwischten die drei Männer im Alter von 34, 38 und 41 Jahren in der Donaustadt auf frischer Tat und nahmen sie fest. Alle drei sind laut Polizei algerische Staatsbürger.

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Rund 8.000 Euro Schaden

Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, brachten die Verdächtigen mit insgesamt sechs Taschendiebstählen in Verbindung.

Die Taten ereigneten sich laut Polizei in mehreren Wiener Bezirken, darunter Innere Stadt, Favoriten, Rudolfsheim-Fünfhaus und Donaustadt. Der bisher bekannte Schaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

Mit Jacken-Trick Geld gestohlen

Besonders auffällig war die Vorgehensweise der mutmaßlichen Diebe. Laut Polizei agierten die Männer gezielt und teilten sich die Aufgaben auf. In Lokalen und Gastgärten suchten sie sich Gäste aus, die ihre Jacken über die Rückenlehnen ihrer Sessel gehängt hatten.

Anschließend nahmen die Verdächtigen unmittelbar hinter ihnen Platz und legten ihre eigenen Jacken ebenfalls über die Sessellehnen. Diese dienten als Sichtschutz, während die Männer unbemerkt in die Jackentaschen ihrer Opfer griffen und Bargeld aus den Geldbörsen entnahmen.

Opfer bemerkten Diebstahl nicht sofort

Damit die Taten möglichst lange unentdeckt blieben, sollen die Verdächtigen die Geldbörsen nach dem Griff zum Bargeld wieder in die Jackentaschen zurückgesteckt haben. Die Opfer sollten dadurch zunächst keinen Verdacht schöpfen.

Nach ihrer Festnahme wurden die drei Männer einvernommen. Dabei zeigten sie sich laut Polizei teilweise geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie anschließend in eine Justizanstalt eingeliefert.

Weiterer Mann bei Hausdurchsuchung festgenommen

Im Zuge der Ermittlungen führte die Polizei auch eine Hausdurchsuchung durch. Dabei trafen die Beamten auf einen 45-jährigen algerischen Staatsbürger, der sich laut Polizei unrechtmäßig in Österreich aufhielt. Der Mann wurde aufgrund fremdenrechtlicher Bestimmungen festgenommen.

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Polizei warnt vor Taschendieb-Tricks

Die Polizei nimmt den Fall zum Anlass, vor unterschiedlichen Methoden von Taschendieben zu warnen. Häufig suchen Täter zunächst engen Körperkontakt zu ihren Opfern. Dabei werden diese beispielsweise angerempelt und anschließend bestohlen.

Eine weitere bekannte Masche besteht darin, Personen absichtlich mit Eis, Ketchup oder Senf zu beschmutzen. Während die Täter beim vermeintlich hilfsbereiten Reinigen der Kleidung helfen, greifen sie unbemerkt in die Taschen.

Um sich vor Diebstählen zu schützen, rät die Polizei, möglichst wenig Bargeld mitzuführen und Wertgegenstände auf mehrere Taschen zu verteilen. Geldbörsen sollten am besten in vorderen Hosentaschen oder Innentaschen verstaut werden. Handtaschen trägt man möglichst an der Körpervorderseite.