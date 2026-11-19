i Archivbild eienes WEGA-Einsatzes in Wien. Sabine Hertel 41-Jähriger festgenommen Mord-Alarm in Wien – Blutiger Fund gibt Rätsel auf Ein 48-Jähriger wurde in einer Wiener Obdachlosenunterkunft tot aufgefunden. Im selben Zimmer schlief ein Mann (41) mit Blutspuren am Körper. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 11:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 48-Jähriger liegt mit einer Kopfverletzung tot in seinem Zimmer, nur wenige Meter entfernt schläft ein Mann mit Blutspuren am Körper. In einer Wiener Obdachlosenunterkunft kam es am späten Mittwochabend zu einem Großeinsatz der Polizei. Ein 41-Jähriger wurde festgenommen.

Gegen 23.45 Uhr hatte eine Mitarbeiterin der Einrichtung den 48-jährigen Bewohner reglos auf dem Boden entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Sofort wurden Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet. Feuerwehr und Rettung versuchten anschließend, den Mann wiederzubeleben – jedoch ohne Erfolg. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

WEGA rückt zur Festnahme an

Besonders auffällig: Im selben Zimmer schlief ein 41-jähriger Pole, an dem die Polizisten Blutspuren feststellten. Da ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde das Landeskriminalamt Wien eingeschaltet.

Mitarbeiter der Unterkunft berichteten zudem, dass der 41-Jährige in der Vergangenheit wiederholt aggressiv gewesen sein soll. Zur Absicherung rückte deshalb auch die Sondereinheit WEGA an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann festgenommen.

Die Bilder des Tages i ?

Ob der 41-Jährige am Tod des Bewohners beteiligt war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Eine Obduktion soll nun die genaue Todesursache klären. Auch die Einvernahme des Festgenommenen steht noch aus.