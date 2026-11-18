i Zu den Diebstählen kam es am Bahnhof Fritzens-Wattens. zoom.tirol Auf frischer Tat ertappt Erst 12 Jahre alt! Bub steckt hinter Diebstahlserie Ein Bub (12) soll am Bahnhof Fritzens-Wattens in Tirol mehrere E-Scooter gestohlen haben. Am Dienstag wurde er auf frischer Tat ertappt. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 09:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein zwölfjähriger Bub soll am Bahnhof Fritzens-Wattens in Tirol innerhalb weniger Wochen gleich mehrere E-Scooter gestohlen haben. Am Dienstag wurde ihm eine Polizeistreife schließlich zum Verhängnis.

Seit Anfang September verschwanden im Bereich des Bahnhofs insgesamt sechs E-Scooter. Drei der Vorfälle wurden bei der Polizei angezeigt. Die Ermittler nahmen den Bahnhof daraufhin genauer unter die Lupe und überwachten am Dienstag gegen 7.30 Uhr das Gelände.

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Dabei erwischten die Beamten einen zwölfjährigen Österreicher, der gerade einen E-Scooter stehlen wollte. Bei der anschließenden Befragung gab der Bub zu, in den vergangenen Wochen zumindest fünf solcher Fahrzeuge gestohlen zu haben. Zwei davon konnten die Polizisten noch am Bahnhof sicherstellen.

Weitere E-Scooter bei Freund entdeckt

Die Ermittlungen führten die Beamten auch zur Wohnung eines gleichaltrigen deutschen Freundes des Buben. Dort wurden drei weitere gestohlene E-Scooter gefunden. Alle Fahrzeuge konnten den Vorfällen am Bahnhof zugeordnet werden.

Insgesamt wird der Zwölfjährige mit sechs vollendeten oder versuchten E-Scooter-Diebstählen in Verbindung gebracht. Die Polizeiinspektion Wattens übermittelt nun einen Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck. Diese entscheidet über das weitere Vorgehen. Da der Bub erst zwölf Jahre alt ist, ist er noch nicht strafmündig.