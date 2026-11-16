i Auf Höhe des Brennersees trat Flüssigkeit aus einem Güterzug aus. Getty Images/iStockphoto Feuerwehr im Einsatz Gefahrgut-Alarm auf Brennerstrecke – es war nur Sekt Ein undichter Kesselwagen sorgt auf der Brennerstrecke für einen Feuerwehreinsatz. Für Zugreisende hieß das: warten oder auf Busse umsteigen. Von Österreich Heute 16.11.2026, 21:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alarm auf der Brennerstrecke in Tirol! Aus einem Kesselwagen eines Güterzugs trat am Montag, 16. November, Flüssigkeit aus. Der Zug stand auf Höhe des Brennersees bei Gries am Brenner. Die Feuerwehren rückten an, die Bahnstrecke musste vorübergehend gesperrt werden.

Kurz vor 12 Uhr wurden die Einsatzkräfte mit der Meldung "Gefahrgut Güterzug" alarmiert. Aus einem Kesselwagen tropfte eine zunächst unbekannte Flüssigkeit. Weil der Zug auch einen Gefahrgutwagen mitführte, ging man anfangs von einem gefährlichen Stoff aus. Doch dann gab es Entwarnung: Der Gefahrgutwagen war gar nicht betroffen. Bei der ausgetretenen Flüssigkeit handelte es sich um Sekt, wie der Grieser Feuerwehrkommandant Andreas Jenewein gegenüber ORF Tirol erklärte.

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Feuerwehren rücken zum Güterzug aus

Die Feuerwehren Gries und Steinach waren rasch vor Ort. Sie stellten einen Behälter unter die undichte Stelle, um die austretende Flüssigkeit aufzufangen.

Züge müssen warten

Der Vorfall hatte dennoch Folgen für Bahnreisende: Zwischen Steinach am Brenner und dem Brenner wurde der Zugverkehr vorübergehend eingestellt. Seit kurz vor 13 Uhr läuft der Betrieb wieder.

Fernverkehrszüge mussten zunächst das Ende der Sperre abwarten. Für S-Bahnen und Regionalzüge wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Steinach am Brenner und Brennero/Brenner eingerichtet. Reisende mussten in diesem Bereich mit bis zu 30 Minuten zusätzlicher Fahrzeit rechnen.