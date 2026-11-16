i Skirennläuferin Dr. Anneliese Schuh-Proxauf gewann drei Bronzemedaillen bei der WM 1941 in Cortina. imago sportfotodienst Millionen-Erbstreit Traumvilla von Ski-Legende verkommt zum Geisterhaus Während vor Gericht um das Vermögen einer Ski-Legende gestritten wird, verfällt ihre Villa auf den Bahamas immer mehr. Jetzt droht sogar der Abriss. Von Österreich Heute 16.11.2026, 10:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Palmen, Meerblick und ein Haus direkt am Wasser: Auf den Bahamas erfüllte sich die frühere österreichische Skirennläuferin Anneliese Schuh-Proxauf einst einen Traum. Doch sechs Jahre nach ihrem Tod ist von der einstigen Traumimmobilie offenbar nicht mehr viel übrig.

Die Villa an der Fortune Bay in Freeport auf der Insel Grand Bahama soll mittlerweile in einem derart schlechten Zustand sein, dass sogar ihr Abriss im Raum steht. Dahinter steckt ein jahrelanger Streit um das Erbe der 2020 im Alter von 98 Jahren verstorbenen Innsbruckerin.

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Fremde sollen in der Villa wohnen

"Das Haus befindet sich in einem furchtbaren Zustand. Inzwischen haben sich sogar fremde Leute, offenbar Obdachlose, eingenistet", berichtet der Berliner Uwe Wolff gegenüber der "Kronen Zeitung". Er steht seit Jahren mit einem Immobilienmakler auf den Bahamas in Kontakt.

Aufnahmen zeigen deutliche Spuren des Verfalls. Unter anderem ist das Dach beschädigt. Auch fremde Autos sollen mittlerweile vor dem Anwesen stehen. Die zuständige Hafenbehörde ist bereits eingeschritten. In einem Schreiben vom 30. Juni 2026 forderte sie den Innsbrucker Nachlassverwalter auf, sich unverzüglich um das Grundstück zu kümmern.

Behörde droht mit Konsequenzen

Die Grand Bahama Port Authority verweist auf mögliche Gefahren für die Öffentlichkeit, unbefugte Personen auf dem Grundstück und Beschwerden aus der Nachbarschaft. Innerhalb von 30 Tagen sollten dringend notwendige Instandhaltungsarbeiten und Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden.

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Laut dem örtlichen Immobilienmakler James Sarles kann die Behörde bei stark verfallenen Häusern verlangen, dass diese gesichert oder abgerissen werden. Im schlimmsten Fall könnte ein Abriss auf Kosten des Nachlasses erfolgen. Unter bestimmten Umständen sei auch eine Beschlagnahme und Verwertung der Immobilie möglich. Ob es bei der Villa tatsächlich so weit kommt, ist derzeit offen.

Testament sorgt seit sechs Jahren für Streit

Der Hintergrund des Verfalls ist ein erbitterter Rechtsstreit. Schuh-Proxauf, die 1946 ein Rennen in Kitzbühel gewann, hinterließ kurz vor ihrem Tod ein handschriftliches Testament. Darin soll ein Innsbrucker Richter, der die betagte Frau zuvor in rechtlichen Angelegenheiten beraten hatte, als Hauptbegünstigter aufscheinen.

Eine heute 81-jährige langjährige Freundin der Verstorbenen will das nicht akzeptieren. In einem früheren Testament war sie noch als Alleinerbin vorgesehen. Seit 2020 beschäftigt der Streit die Justiz.

Gutachter sprechen von Verwirrtheitszustand

Besonders umstritten ist, ob die damals 98-Jährige beim Verfassen ihres letzten Testaments überhaupt in der Lage war, dessen Bedeutung zu verstehen. Medizinische Gutachter kamen laut "Kronen Zeitunng" zu dem Schluss, dass die Frau an einem Delir, also einem akuten Verwirrtheitszustand, gelitten habe.

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Der begünstigte Richter und sein Anwalt halten hingegen an der Gültigkeit des Testaments fest und hinterfragten zuletzt die Aussagen der Sachverständigen. Eine endgültige Entscheidung steht weiterhin aus. Während die Beteiligten um das Erbe kämpfen, droht die einstige Traumvilla der Ski-Legende weiter zu verfallen.