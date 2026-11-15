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- Der Ski-Ansturm am Stubaier Gletscher sorgte für lange Autoschlangen. Der Seilbahndirektor empfiehlt die Anreise mit dem Bus.
- Der Ski-Ansturm am Stubaier Gletscher sorgte für lange Autoschlangen. Der Seilbahndirektor empfiehlt die Anreise mit dem Bus.
iStock / Getty Images / Kristyna Sindelkova
Tausende wollen hin

Massen-Andrang und Stau-Chaos am Stubaier Gletscher

17.000 Wintersportler waren am Wochenende am Stubaier Gletscher. Die Folge waren volle Parkplätze und kilometerlange Staus.
Von Newsdesk Heute
15.11.2026, 20:53
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Kilometerlange Staus und volle Parkplätze: Am Wochenende zog es Tausende Wintersportler auf den Stubaier Gletscher. Rund 17.000 Menschen waren am Samstag und Sonntag im Skigebiet unterwegs. Auf der Anreise brauchten viele vor allem Geduld.

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Sowohl am Samstag als auch am Sonntag waren die Parkplätze am Stubaier Gletscher voll. Auf der Stubaitalstraße und der Ranalter Straße bildeten sich kilometerlange Autoschlangen. Videos davon verbreiteten sich in den sozialen Medien und wurden millionenfach angeklickt.

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Für die Betreiber der Gletscherbahnen kommt der große Andrang im Herbst nicht überraschend. "Das hat es in der Vergangenheit immer wieder gegeben, vor allem im Herbst", sagte Seilbahndirektor Andreas Kleinlercher gegenüber dem ORF Tirol. Im Hochwinter, wenn mehr Skigebiete geöffnet haben, verteile sich der Ansturm wieder. Im Frühjahr verlagere sich die Situation erneut auf den Gletscher.

Skibusse als Alternative zum Auto

Kleinlercher appelliert an die Wintersportler, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Vom Stubaital zum Gletscher und retour fahren laut dem Seilbahndirektor alle 15 Minuten Busse. Diese seien auch schneller unterwegs, wenn weniger Autos auf den Straßen seien.

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"Uns wäre es natürlich sehr recht, wenn die Leute die Busse benützen würden, das würde die Verkehrssituation sehr entlasten", so Kleinlercher.

red, 15.11.2026, 20:53
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