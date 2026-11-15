i Zwei Männer sollen ein Stahlabsperrgitter auf einen am Boden liegenden 19-Jährigen geworfen haben. istock Brutale Szenen bei Fest Zwei Männer attackieren 19-Jährigen mit Stahlgitter Brutale Szenen nach einem Teufellauf in Tirol! Zwei Männer sollen ein Stahlabsperrgitter auf einen am Boden liegenden 19-Jährigen geworfen haben. Von Newsdesk Heute 15.11.2026, 12:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Teufellauf in Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel) endete in der Nacht auf Sonntag mit einem Verletzten. Bei einer Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern wurde ein 19-Jähriger verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Samstagabend fand auf dem sogenannten Liftparkplatz ein Teufellauf mit anschließendem Festbetrieb statt. Gegen 2.50 Uhr kam es dort zu einem Streit zwischen drei Österreichern im Alter von 19, 22 und 25 Jahren, der schließlich in Gewalt ausartete.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Absperrgitter auf 19-Jährigen geworfen

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sollen der 22- und der 25-Jährige ein Stahlabsperrgitter auf den bereits am Boden liegenden 19-Jährigen geworfen haben.

Der junge Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht. Die Ermittlungen laufen. Nach deren Abschluss wird Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet.