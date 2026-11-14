i Nach einer lautstarken Mitarbeiterfeier mit mehreren Polizeieinsätzen wurde Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber angezeigt. APA-Images / EXPA / Johann Groder Polizei rückte mehrmals an Nach Mitarbeiterfest – Anzeige gegen Bürgermeister Nach einer lautstarken Mitarbeiterfeier mit mehreren Polizeieinsätzen wurde Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber angezeigt. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 13:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein rauschendes Mitarbeiterfest könnte für Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber (JA) unangenehme Folgen haben. Nach mehreren Polizeieinsätzen wegen Lärmbeschwerden wurde Anzeige gegen den Stadtchef erstattet. Die Staatsanwaltschaft prüft nun einen möglichen Anfangsverdacht auf Amtsmissbrauch.

Am 9. Oktober feierten rund 800 Beschäftigte des Stadtmagistrats in der Remise der Innsbrucker Verkehrsbetriebe. Weil sich Anrainer über den Lärm beschwerten, rückte die Polizei laut "Tiroler Tageszeitung" gleich mehrmals an.

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Streit um Genehmigung

Dabei soll es zu Meinungsverschiedenheiten mit Anzengruber gekommen sein. Der Bürgermeister habe die Veranstaltung zunächst als private Feier bezeichnet, für die keine Genehmigung notwendig sei. Als die Polizei erneut einschritt, soll er schließlich vor Ort einen mündlichen Bescheid ausgestellt haben.

In der Anzeige geht es laut "TT" um den Verdacht, dass Mitarbeiter der für Lärmbeschwerden zuständigen Mobilen Überwachungsgruppe (MÜG) an ihrem Einschreiten gehindert worden seien.

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Ob tatsächlich Ermittlungen eingeleitet werden, ist noch offen. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob ein Anfangsverdacht besteht. Anzengrubers Büro gab laut "TT" keine Stellungnahme ab.

Scharfe Kritik kommt von der Liste "Das Neue Innsbruck". Sie wirft dem Bürgermeister eine "provokante Gutsherrenart" vor und bezeichnet die Angelegenheit als "keine Kleinigkeit".