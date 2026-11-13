i Rene Benko bei einem Prozess in Innsbruck. REUTERS/Angelika Warmuth Rätsel um 70.000-Euro-Maschine Benko-Traktor: Kurioser Krimi um ein Fahrzeug Ein Traktor aus dem Signa-Imperium sorgt für Wirbel. Das 70.000-Euro-Gefährt wurde auf Benkos Ex-Jäger angemeldet. Der will davon nichts wissen. Von Österreich Heute 13.11.2026, 09:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rund um das Pleite-Imperium von René Benko sorgt jetzt ein landwirtschaftliches Fahrzeug für Aufsehen. Ein Steyr-Traktor im Wert von rund 70.000 Euro wurde kurz nach dem Zusammenbruch der Signa Holding auf einen früheren Berufsjäger des Immobilieninvestors angemeldet, darüber berichtet der ORF-Tirol. Der Mann behauptet allerdings, davon überhaupt nichts gewusst zu haben.

Aufgeflogen ist die ungewöhnliche Geschichte, als ein Tiroler Bauer den Traktor anmelden wollte. Er hatte das Fahrzeug 2024 von der Signa-Tochter "Signa Motion GmbH" gekauft und laut Unterlagen vollständig bezahlt. Doch bei der Zulassung gab es plötzlich Probleme.

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Traktor auf Benkos Ex-Jäger angemeldet

In der Zulassungsdatenbank tauchte nämlich ein anderer Name auf: jener eines früheren Berufsjägers von René Benko.

Besonders brisant ist der Zeitpunkt. Die Ummeldung erfolgte am 27. Dezember 2023, mitten in der Signa-Krise. Die Signa Holding hatte bereits Insolvenz angemeldet, auch die Signa Motion schlitterte im Dezember in die Pleite.

Wenige Wochen nach der rätselhaften Anmeldung wurde der Traktor wieder abgemeldet.

Laut einem Schreiben des heutigen Signa-Motion-Liquidators war die Zulassung auf den Jäger "nicht autorisiert". Sie sei ohne Zustimmung der Gesellschaft erfolgt. Erst durch eine schriftliche Erklärung des Liquidators konnte der Tiroler Käufer das Fahrzeug schließlich anmelden.

Jäger will von nichts gewusst haben

Der frühere Berufsjäger bestreitet gegenüber dem ORF, etwas mit der Anmeldung zu tun zu haben. Er habe den damaligen Signa-Motion-Geschäftsführer nur einmal kurz getroffen und könne sich nicht erklären, warum sein Name in den Unterlagen aufscheint.

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Der Traktor dürfte sich nach seiner Einschätzung im rund 3.200 Hektar großen Jagdgebiet im Karwendel befunden haben, das die Signa-Gruppe gepachtet hatte. Selbst gefahren sei er damit aber nie.

Noch kurioser: Laut der betroffenen Zulassungsstelle soll jemand mit einer Vollmacht die Anmeldung durchgeführt haben. Angeblich handelte es sich um einen Versicherungsvertreter.

Der Jäger versichert jedoch, niemals eine solche Vollmacht unterschrieben zu haben. Es "wäre möglich", dass jemand den Traktor ohne sein Wissen auf ihn angemeldet habe, sagt er dem ORF.

Den Verdacht, er könnte sich wegen befürchteter Zahlungsausfälle selbst Vermögenswerte gesichert haben, weist er entschieden zurück.

Auch Luxusautos im Visier der Ermittler

Der Traktor ist nicht das einzige Fahrzeug aus dem früheren Signa-Fuhrpark, das Fragen aufwirft.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) untersucht bereits andere Vorgänge rund um Fahrzeuge des Konzerns. In der zweiten Jahreshälfte 2023 sollen insgesamt 16 Fahrzeuge in eine Gesellschaft im Umfeld der Laura-Privatstiftung verschoben worden sein.

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Darunter sollen sich auch Luxusautos wie ein Ferrari F40 und ein Lamborghini befunden haben.

Die Ermittler prüfen den Verdacht, dass Vermögenswerte unrechtmäßig aus der Insolvenzmasse der Signa-Gesellschaften herausgelöst wurden.

Ob auch die rätselhafte Traktor-Anmeldung Teil der Ermittlungen wird, ist offen. Auf ORF-Anfrage erklärte die WKStA: "Die Ermittlungen in der Causa Signa dauern noch an." Der Traktor sei spätestens jetzt "nicht mehr unbekannt".

Traktor steht schon wieder zum Verkauf

Wer die umstrittene Anmeldung tatsächlich veranlasst hat, bleibt ungeklärt.

Der frühere Signa-Motion-Geschäftsführer, der heute als Liquidator tätig ist, wollte dem ORF kein Interview geben. Er dürfe ihn "sicher nicht" zitieren, ließ er ausrichten.

Der Traktor selbst hat inzwischen offenbar erneut einen Käufer nötig: Das rund 70.000 Euro teure Gefährt wird aktuell auf einer Verkaufsplattform angeboten.