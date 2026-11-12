i Nach der Erstversorgung wurde der verletzte Teenager in die Innsbrucker Klinik gebracht. iStock Schwerer Unfall in Tirol Moped kracht gegen Auto – Jugendlicher bewusstlos Ein 16-Jähriger ist am Mittwochabend mit einem Pkw zusammengestoßen. Der Jugendliche blieb regungslos auf der Straße liegen. Von Österreich Heute 12.11.2026, 09:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch gegen 20.30 Uhr in Götzens (Bezirk Innsbruck-Land). Ein 16-jähriger Einheimischer war mit seinem Moped auf der L12 talwärts unterwegs.

In einer Rechtskurve kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto eines 32-jährigen Deutschen, der bergauf fuhr.

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Teenager nicht mehr ansprechbar

Durch den Aufprall stürzte der 16-Jährige und blieb bewusstlos auf der Fahrbahn liegen. Laut Polizei war der Jugendliche zunächst nicht ansprechbar.

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Ein Notarzt und Rettungssanitäter versorgten den Verletzten noch an der Unfallstelle. Anschließend wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Innsbrucker Klinik gebracht.

Der 32-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.