Moped kracht gegen Auto – Jugendlicher bewusstlos

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch gegen 20.30 Uhr in Götzens (Bezirk Innsbruck-Land). Ein 16-jähriger Einheimischer war mit seinem Moped auf der L12 talwärts unterwegs.
In einer Rechtskurve kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto eines 32-jährigen Deutschen, der bergauf fuhr.
Durch den Aufprall stürzte der 16-Jährige und blieb bewusstlos auf der Fahrbahn liegen. Laut Polizei war der Jugendliche zunächst nicht ansprechbar.
Ein Notarzt und Rettungssanitäter versorgten den Verletzten noch an der Unfallstelle. Anschließend wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Innsbrucker Klinik gebracht.
Der 32-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.