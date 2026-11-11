i Die Tirolerin wurde von der Forderung überrascht. Servus TV Kostenfalle auf Insta Frau soll für 13 Sekunden Musik fast 13.000 Euro zahlen Eine Tiroler Künstlerin traf fast der Schlag. Ihr flatterte eine Forderung ins Haus. Für ein Insta-Reel soll sie pro Sekunde fast 1.000 Euro blechen. Von Christian Tomsits 11.11.2026, 23:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Tirolerin tappte in eine Kostenfalle, die immer mehr um sich greift. Weil Judith K. ein Musikstück, das ihr Instagram vorgeschlagen hatte, für ein Reel verwendete, in dem sie ihr Gewerbe bewarb, wurde die freischaffende Künstlerin von den Rechteinhabern des Musikstücks zur Kasse gebeten – und zwar kräftig.

Aus heiterem Himmel flatterte ihr ein Forderungsschreiben ins Haus, in dem Anwälte sage und schreibe 13.000 Euro für ein 13-sekündiges Musikstück forderten. "Mir ist schlecht geworden. Es hat mir den Boden weggezogen", schildert die schockierte Frau nun bei ServusTV.

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Sie habe die lizenzierte Musik zwar auf ihrem Privataccount verwendet. Doch das Posting – in dem sie für ein Event warb, bei dem sie eine ihrer Skulpturen ausstellte – sei inhaltlich laut Einschätzung der Abmahner gewerblich gewesen. Daher sei nun die Zahlung dieser Summe fällig, andernfalls drohe eine Klage.

Ihr Anwalt und Urheberrechtsexperte und Bernhard Tonninger findet Forderungen wie diese "total überhöht". Doch weil ein langer Rechtsstreit für Betroffene hohe Risiken und versteckte Kosten birgt, würde es bei den Betroffenen bestensfalls auf einen Vergleich hinauslaufen.

Allein wegen des einzigen Musikstücks aus diesem Fall würden übrigens gerade rund 500 Personen in Österreich abgemahnt – und Tausende wegen anderen Musikstücken. Für Musikproduzenten sind diese Massen-Abmahnungen wohl weit mehr als nur ein leicht verdientes Körberlgeld. Dahinter dürfte sich mittlerweile ein Millionengeschäft verbergen.

Auch die Betroffene zahlte letztlich einen Betrag. Die Summe werde zwar nicht öffentlich gemacht, schmerze die Tirolerin aber, wie es im TV-Beitrag des Formats "Servus am Abend" (werktags 18:05 Uhr), heißt. Die Künstlerin will als warnendes Beispiel dienen.

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Fazit: Bei Musikvorschlägen von Insta ist Vorsicht geboten. Gewerbliche Musik ohne entsprechende Lizenz darf laut dem Kleingedruckten im Insta-AGB nicht genutzt werden. Extra daraufhingewiesen wird man bei der Musikauswahl aber nicht. Das kann Nutzer richtig teuer kommen…