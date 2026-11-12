i Die sichergestellten Waffen der Tiroler Schützen. Bundespolizeiinspektion Freilassing NS-Symbole Waffen von Schützen abgenommen: Fall ist entschieden 34 Gewehre wurden Tiroler Schützen bei einer Buskontrolle in Bayern abgenommen. Noch nach dem Vorfall gelten nun strengere Vorgaben für die Kompanien. Von Österreich Heute 12.11.2026, 13:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erleichterung bei den Tiroler Schützen: Die 34 Gewehre, die im Juni bei einer Buskontrolle in Bayern beschlagnahmt worden waren, sind wieder zurück in Tirol. Am Dienstag übergab die deutsche Bundespolizei die Waffen direkt am Grenzübergang Kiefersfelden an Vertreter der betroffenen Kompanien.Die Gewehre befinden sich mittlerweile wieder sicher verwahrt in den Waffenschränken der Schützenkompanien Waidring, Fieberbrunn und St. Ulrich am Pillersee.

Den Schützen wurden ihre Waffen abgenommen, als sie mit einem Bus in Deutschland unterwegs waren. Die Beamten entdeckten bei einer Kontrolle Langwaffen, die teilweise ungesichert und griffbereit herumlagen. Auch die nötigen Papiere fehlten. Zudem wurde später festgestellt, dass sich an einzelnen Waffen kleine Hakenkreuze befanden.

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Ermittlungen in beiden Ländern eingestellt

Nach der Beschlagnahmung waren sowohl in Österreich als auch in Deutschland Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder der drei Kompanien geführt worden. Diese wurden inzwischen allesamt eingestellt.

Mit der Rückgabe der Waffen ist die Angelegenheit rechtlich abgeschlossen. Beim Bund der Tiroler Schützenkompanien zeigt man sich erleichtert. "Für die betroffenen Kompanien kann damit ein belastendes Kapitel abgeschlossen werden, sodass der Fokus wieder auf der Pflege von Brauchtum liegen kann", erklärt Landeskommandant Thomas Saurer in der "Kronen Zeitung".

Konsequenzen für alle 235 Kompanien

Ganz abhaken will Saurer den Vorfall allerdings nicht. Bereits während der laufenden Ermittlungen habe die Bundesleitung Maßnahmen beschlossen und Empfehlungen an sämtliche 235 Tiroler Schützenkompanien ausgesprochen.

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"Wir Schützen stehen zu unserer Tradition, aber wir stehen ebenso zu unserer Verantwortung", betont Saurer. Man werde alles daransetzen, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederhole.

Strengere Regeln für Waffen und NS-Symbole

Künftig soll besonders auf den sicheren und gesetzeskonformen Transport der Traditionswaffen geachtet werden. Auch alle erforderlichen Dokumente müssen stets mitgeführt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die dauerhafte Unkenntlichmachung von NS-Symbolen auf Waffen und Ausrüstungsgegenständen.

Der Bund der Tiroler Schützenkompanien bedankt sich bei allen Beteiligten für die Aufarbeitung des Vorfalls. Die beschlossenen Maßnahmen sollen nun konsequent umgesetzt werden.