i Doppelte Nutzung der Kirche in Tirol. luisazzoe Ungewöhnlicher Umbau Klettern und auch Beten – neue Nutzung in Kirche In Innsbruck wurde eine Kirche zur Kletterhalle umgebaut. Das Besondere: Zwischen den Kletterwänden finden weiterhin Gottesdienste statt. Von Österreich Heute 12.11.2026, 14:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wo früher vor allem gebetet wurde, wird jetzt auch gesportelt! In Innsbruck (Tirol) ist die denkmalgeschützte Pfarrkirche Petrus Canisius teilweise in eine Boulderhalle verwandelt worden. Jetzt können sich dort Kletterbegeisterte austoben.

Das Besondere daran: Die Kirche bleibt weiterhin ein Gotteshaus. Neben dem Kletterbetrieb werden dort auch regelmäßig Gottesdienste gefeiert.

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Kirche wird zur Kletterhalle

Die Pfarrkirche wurde in den 1960er-Jahren nach den Plänen des Architekten Horst Parson errichtet. Weil die Besucherzahlen zurückgingen, sollte das Gebäude künftig auch für andere Zwecke genutzt werden.

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Die Lösung: Ein Teil des Kirchenraums wurde zur Boulderhalle umgebaut. Beim Bouldern wird ohne Seil an Kletterwänden in Absprunghöhe geklettert. Dafür wurden freistehende Kletterwände und Zuschauergalerien in das Kircheninnere eingebaut. Die ursprüngliche Architektur sollte dabei möglichst unverändert bleiben.

Auch die Kapelle, das Pfarrheim und die Unterkirche sind erhalten geblieben. Rund um den geweihten Altar werden weiterhin Gottesdienste abgehalten.

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Bischof segnete ungewöhnliche Sportstätte

Am 7. November wurde die neue Kletter-Kirche feierlich eröffnet. Auch der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler war dabei und segnete die außergewöhnliche Sportstätte. Bei den Umbauarbeiten musste besonders auf den Denkmalschutz geachtet werden. Sämtliche Eingriffe wurden mit dem Bundesdenkmalamt abgestimmt.

Ein neuer Zubau an der Südseite der Kirche bietet Platz für eine Bar, einen Gastraum, eine Terrasse und einen kleinen Shop. Die Gastronomie soll Ende November eröffnen. Die offizielle Eröffnung des Projekts mit dem Namen "NEXT STOP ROME" ist für den 21. November geplant.